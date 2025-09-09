Schule für Schauspiel Kiel: Über 40 Jahre Erfolg in der Ausbildung

Kleine Schule mit großer Wirkung

Maximal zwölf Schülerinnen und Schüler lernen gleichzeitig in der Fachausbildung, denn diese kleine Gruppengröße ermöglicht individuelle Förderung. Die Schüler treffen wöchentlich nicht nur ihre Dozenten, sondern auch die Schulleitung persönlich. Direktion führt Hanne Moll, die Geschäftsführung liegt bei Dr. Wolfram D. Kneib und die künstlerische Leitung bei Tina Wagner.

Das Ausbildungskonzept bietet Flexibilität. Die Schülerinnen und Schüler können in dreieinhalb Jahren die professionelle Bühnen- und Filmreife erlangen oder sich vier Jahre Zeit nehmen. Je länger die Ausbildung dauert, desto mehr Eigenverantwortung wird übernommen.

Durchdachtes Aufnahmeverfahren

Die Schule verzichtet auf einen aufwändigen Vorsprechmarathon. Anstattdessen prüft sie in einem sorgfältigen Auswahlverfahren die Begabung, Motivation und Fähigkeiten der Bewerber. Voraussetzungen sind ein ordnungsgemäßer Schulabschluss, idealerweise Abitur oder Fachhochschulreife, ein Alter zwischen 17 und 23 Jahren und körperliche Unversehrtheit.

Interessenten melden sich kostenlos über den SfS-CastCoach an und sie erhalten einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, bevorzugt direkt in der Schule. Bei einer positiven Entscheidung folgt ein Probeunterricht, der einmalig 100 Euro kostet. Alternativ können Bewerber zunächst PROSA besuchen, den professionellen Schauspielkurs für Anfänger.

Umfassende Ausbildung mit Praxisbezug

Die Ausbildung umfasst 32 Wochen pro Jahr mit mindestens 25 Wochenstunden Unterricht. Acht Wochen sind für Praktika und Projekte reserviert. Die Ferien dauern zwölf Wochen und verteilen sich auf den Sommer und vier Wochen über den Jahreswechsel.

Das Curriculum deckt alle wichtigen Bereiche ab: Sprache mit Atemtechnik, Sprechtechnik und Fonetik, Körpertraining mit Tanz, Bühnenkampf, Fechten und Aikido, Darstellung mit Rollenstudium und Ensemblespiel sowie Musik mit Gesang und Musical. Die Schule verfügt über ein eigenes Tonstudio für Sprachaufnahmen.

Erfolgreiche Eigenproduktionen