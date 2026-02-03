Schule für Schauspiel Kiel zeigt Problemkind

Wann? Premiere am 21.02.2026

Weitere Termine: 27.02./03.03./06.03/13.03. und 14.03.2026 Wo? Premiere am 21.02.2026 im Kulturforum

27.02/03.03./06.03.2026 in der Schule für Schauspiel

13.03. und 14.03.2026 Studiobühne im Schauspielhaus Tickets: Tickets für die Premiere | Tickets für das Schauspielhaus

Tickets für die Aufführungen in der Schule für Schauspiel reserviebar unter adl-zentrale@t-online.de

Was erwartet euch bei dieser Aufführung?

"Problemkind" ist das finale Stück des "Suburban Motel"-Zyklus von George F. Walker. Alle sechs abendfüllenden Dramen spielen in demselben schäbigen Motelzimmer in der Vorstadt. Hier treffen Durchreisende, Kleinkriminelle und Verzweifelte aufeinander. Die Inszenierung vereint Elemente aus Gangsterfilm, Sozialdrama und Screwball-Comedy zu einem packenden Theaterabend.

Im Mittelpunkt stehen Denise, eine ehemalige Prostituierte, und ihr Partner RJ. Die beiden kämpfen darum, ihre Tochter zurückzubekommen, die ihnen vom Gericht entzogen wurde. Sie müssen ihre Sozialarbeiterin davon überzeugen, dass sie fähig sind, das Kind wieder selbst großzuziehen. Das Stück führt zu einer überraschenden Wendung, die zu den größten des gesamten Zyklus zählt.

Wer steht auf der Bühne?

Das Ensemble der Schule für Schauspiel interpretiert Walkers Text unter der Regie von Brigitte Lehner. Die Nachwuchsschauspieler setzen sich mit den komplexen Charakteren und deren Schicksalen auseinander. Die Inszenierung zeigt das Können der angehenden Bühnenkünstler in einem anspruchsvollen zeitgenössischen Drama.

Die Premiere findet am Samstag, 21. Februar 2026, um 19 Uhr im KulturForum Kiel in der Andreas-Gayk-Straße 31 statt. Fünf weitere Aufführungen folgen in den zwei Wochen danach.

Ihr wollt mehr über kulturelle Highlights in Schleswig-Holstein erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten euch über spannende Veranstaltungen auf dem Laufenden.