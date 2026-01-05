Wann? Premiere am 12. Februar 2026, weitere Termine im Text Wo? Theater Die Komödianten Eintritt: Frühbucherrabatt: ab 20,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen

"Einhandsegeln" erzählt mit feiner Ironie und poetischer Bildsprache von einem Mann, der allein mit seinem Boot KATE MOSS um die Welt segelt. Freiheit versus Alltag, Abenteuerlust gegen innere Zweifel – die Inszenierung entführt euch auf eine emotionale Reise voller Witz und Tiefgang.

Warum im Theater?

Die Bühnenadaption bringt das Abenteuer und die Absurditäten des Lebens direkt nach Kiel. Ivan Dentler verkörpert den Einhandsegler authentisch und berührend. Der Abend bietet euch nicht nur Spannung, sondern auch Raum für eigene Gedanken und das eine oder andere Schmunzeln.

Ihr erlebt einen modernen Mann, der sich selbst herausfordert und dabei mit seinem Boot, dem Meer und sich selbst spricht. Alleinsein wird zum Abenteuer, das zwischen Komik und poetischer Reflexion pendelt. Die Inszenierung schafft eine dichte Atmosphäre, die zum Nachdenken einlädt.

Die Premiere findet am 12. Februar 2026 um 19.00 Uhr statt. Weitere Vorstellungen:

Februar: Freitag + Samstag, am 13., 14., 20., 21., 27., 28. um 19.00 Uhr

März: Freitag + Samstag, am 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. um 19.00 Uhr + Sonntag am 1., 22., 29. um 18.00 Uhr

Welche Ticketangebote gibt es?

Ihr könnt von attraktiven Angeboten profitieren:

4 Tickets für 55,- €

für 55,- € Frühbucherrabatt : 20,- € (nur solange der Vorrat reicht)

: 20,- € (nur solange der Vorrat reicht) Normale Tickets: 25,- €

Ermäßigt : 22,- €

: 22,- € Schüler, Studierende, Auszubildende und Kiel-Card: 8,- €

Tickets sind erhältlich im Vorverkauf bei allen bekannten Stellen. In Kiel etwa im CITTI Markt oder in der Buchhandlung Liesegang in der Holstenstraße. Online oder telefonisch könnt ihr ebenfalls unkompliziert reservieren.

Das Theater "Die Komödianten" in der Wilhelminenstraße 43 in Kiel steht für lebendige, kreative Inszenierungen. Mit ihrem Gespür für aktuelle Stoffe und ihren besonderen Publikumsaktionen machen sie jeden Abend zu einem Erlebnis.

Wer bringt den Einhandsegler auf die Bühne?

Der erfahrene Schauspieler Ivan Dentler übernimmt die Hauptrolle und verleiht dem Einhandsegler eine einzigartige Mischung aus Charisma und feinem Humor. Seine Interpretation lässt euch tief in die Gefühlswelt des Protagonisten eintauchen.

Ihr wollt noch mehr Theater-Highlights in Kiel entdecken? Auf kiel-magazin.de findet ihr viele weitere inspirierende Veranstaltungen.