Traumhaft schöne Märchen auf den Kieler Bühnen

Egal ob Märchenklassiker der Gebrüder Grimm, Neuinterpretationen beliebter Geschichten, wie der des Nussknackers, oder noch gänzlich unbekannte Weihnachtsmärchen – auf den Kieler Bühnen kommt alles zusammen und begeistert Groß und Klein. Während Märchen früher in erster Linie als Gutenachtgeschichte dienten, begeistern sie uns heute in immer wieder neuen Formen, z. B. als Konzert, Oper oder Musical, als Theater- oder Ballettaufführung. Auch in Kiel, wo sowohl die Klassiker unter den Märchen als auch die Neuinterpretationen nach wie vor sehr beliebt sind, gibt es diesen Winter wieder viele Möglichkeiten, in die Welt der Weihnachtsmärchen einzutauchen. Damit ihr wisst, bei welchen Events ihr euch in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen könnt und die Augen der Kinder leuchten, haben wir hier einige der schönsten Weihnachtsmärchen, die in Kiel zu sehen, zu hören und zu bestaunen sind zusammengetragen. Alle Tickets zu den Aufführungen sind auf Eventim* erhältlich. 1. Zauberer von Oz

Ab dem 25. November 2022 wird im Kieler Opernhaus der Zauberer von Oz als Familienmusical aufgeführt. Die Inszenierung ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und basiert auf L. Frank Baums gleichnamigen Kinderbuchklassiker. Die Geschichte geht so: Die kleine Dorothy wächst auf einer abgelegenen Farm in der Nähe des amerikanischen Kansas auf. Nachdem das kleine Farmhäuschen eines Tages von einem Wirbelsturm zerstört wird, findet sich Dorothy im zauberhaften Land Oz wieder. Dort lernt sie zunächst einige neue Freunde kennen, mit denen sie sich auf die Suche nach dem Zauberer von Oz begibt, der ihr als einziger den Weg zurück in ihre Heimat in Kansas zeigen kann. Dorothys Suche nach dem Zauberer wird jedoch von der bösen Hexe des Westens erschwert, die in Oz ihr Unwesen treibt. Zum Glück hat sie gute Freunde, die ihr beistehen. 2. Niederdeutsche Bühne Kiel

Bis zum 7. Dezember 2022 wird auf der Bühne des Theaters am Wilhelmsplatz das Stück "Herr Weihnachtsmann verspätet sich" aufgeführt. Der Titel ist hier Programm, denn Frau Weihnachtsmann wartet an dieses Weihnachten vergeblich in der Weihnachtswerkstatt auf ihren Mann. Kurzerhand beschließt sie, die Geschenkeverteilung selbst in die Hand zu nehmen, schließlich warten überall auf der Welt gerade Millionen Kinder sehnsüchtig auf ihre Weihnachtsgeschenke. Schnell stellt Frau Weihnachtsmann jedoch fest, dass dies gar keine einfache Aufgabe ist. Auf der Reise um die Welt droht sogar unvorhergesehene Gefahr. Bis zuletzt stellt sich die Frage, ob in diesem Jahr alle Kinder ihre Geschenke erhalten werden und wo überhaupt der Weihnachtsmann steckt. Das Theater am Wilhelmsplatz ist bekannt für besonders kindgerechte Inszenierungen. So ist auch diese fröhlich bunte Weihnachtsgeschichte für Kinder ab 4 Jahren freigegeben. 3. Der Nussknacker

Am 14. Dezember 2022 findet die Premiere der Ballettaufführung der Nussknacker im Opernhaus Kiel statt. Es folgen lediglich drei weitere Spieltermine zwischen den Jahren. Der Nussknacker zählt zu den meist aufgeführten und schönsten Weihnachtsmärchen und begeistert immer wieder das Publikum. In dieser Inszenierung des Weihnachtsmärchens von E.T.A. Hoffmann werden die Zuschauer:innen erneut in die Phantasiewelt der jungen Clara entführt, die dem geheimnisvollen Nussknacker in seinem Kampf um die verzauberte Nuss beisteht und sich plötzlich der bösen Mäusekönigin gegenüber sieht. 4. Lesung: Hinter verzauberten Fenstern

Ab dem 27. November 2022 kann man auf der Bühne des Theaters am Werftpark auf vorweihnachtliche Entdeckungsreise gehen. Für die ganze Familie und Kinder ab 6 Jahren gibt es einen geheimnisvollen Adventskalender voll mit weihnachtlichen Geschichten von Cornelia Funke. Julian ist zunächst verwirrt, als der Adventskalender, den die Mutter vom Einkaufen mitbringt, gar keine Schokolade enthält. Doch stellt er bald fest, dass dieser ganz besondere Adventskalender voll mit abenteuerlichen Geschichten aus aller Welt ist. Tickets sind an der Theaterkasse im Schauspielhaus erhältlich. 5. Das Traumfresserchen

Ab dem 2. Dezember 2022 spielt im Theater im Werftpark das kindgerechte Theaterstück "Traumfresserchen", das bereits ab 3 Jahren freigegeben ist. Als Grundlage für das Stück dient die märchenhafte Erzählung über Alpträume und Ängste "Traumfresserchen" aus dem gleichnamigen Buch des bekannten deutschen Schriftstellers Michael Ende. Das Märchen erzählt von Prinzessin Schlafittchen, die jede Nacht von Alpträumen gequält wird, sodass ihr Vater, der König, sich auf die lange Suche nach einem Mittel gegen böse Träume begibt. Kurz bevor er die Suche aufgeben möchte, begegnet er einem seltsamen Wesen, das sich Traumfresserchen nennt und über großen Hunger auf schlimme Träume klagt. Der König fasst daraufhin den Entschluss, nicht nur seiner Tochter, sondern auch dem Traumfresserchen zu helfen. 6. Krabben-Konzert

Ab dem 16. Dezember 2022 findet im Theater im Werftpark diese kindgerechte Musikaufführung von Hänsel und Gretel statt. Nach der gleichnamigen Oper von Humperdinck werden die bekannten Märchenlieder nun mit netten Erzählungen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren aufgeführt. Die Kleinen Zuschauenden dürfen sogar aktiv am Geschehen teilhaben. Somit entsteht eine wunderbare Inszenierung des beliebten Klassikers, die Musik und Märchen vereint und auch den ganz Kleinen eines der schönsten Weihnachtsmärchen näher bringt. *Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

