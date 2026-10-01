Traumhaft schöne Märchen auf den Kieler Bühnen

Egal ob Märchenklassiker der Gebrüder Grimm, Neuinterpretationen beliebter Geschichten und Volkssagen, wie der von Robin Hood, oder noch gänzlich unbekannte Weihnachtsmärchen – auf den Kieler Bühnen kommt alles zusammen und begeistert Groß und Klein. Während Märchen früher in erster Linie als Gutenachtgeschichte dienten, begeistern sie uns heute in immer wieder neuen Formen, z. B. als Konzert, Oper oder Musical, als Theater- oder Ballettaufführung. Auch in Kiel, wo sowohl die Klassiker unter den Märchen als auch die Neuinterpretationen nach wie vor sehr beliebt sind, gibt es diesen Winter wieder viele Möglichkeiten, in die Welt der Weihnachtsmärchen einzutauchen. Damit ihr wisst, bei welchen Events ihr euch in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen könnt und die Augen der Kinder leuchten, haben wir hier einige der schönsten Weihnachtsmärchen, die in Kiel zu sehen, zu hören und zu bestaunen sind zusammengetragen.. 1. Tischlein, deck dich!

Wann? Premiere am 3. Oktober 2026, 16.00 Uhr, weitere Vorstellung bis 23. Dezember 2026 Wo? Galli-Theater in der Alten Mu Preise: ab 7,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen. Das Galli Theater Kiel bringt die Welt der Märchen auf die Bühne und begeistert Zuschauer aller Altersgruppen. Das Theater präsentiert eine vielfältige Auswahl klassischer und moderner Märchen, die mit viel Kreativität und Leidenschaft inszeniert werden. Von bekannten Grimm-Märchen wie Rotkäppchen und Hänsel und Gretel bis hin zu zeitgenössischen Adaptationen bietet das Galli Theater ein abwechslungsreiches Programm. 2. Wer rettet Willi Winter?

Wann? Premiere am 21. November, 14.30 und 17.30 Uhr , weitere Vorstellung bis 22. Dezember 2026 Wo? Niederdeutsche Bühne am Wilhelmplatz Preise: ab 8,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen.

Die Niederdeutsche Bühne in Kiel präsentiert diesen Winter ein neues Stück, eine bezaubernde Weihnachtsgeschichte von Sabine Alipour auf die Bühne. Die Geschichte spielt hoch über den Wolken, wo die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter in einer WG zusammenleben. Alle vier sind große Fans der berühmten Wetterfee Gwendolin Frosch aus dem Fernsehen. Ein stürmischer Wind weht die TV-Berühmtheit direkt in das Wolkenheim der Jahreszeiten. Gwendolin wittert ihre Chance und schmiedet einen finsteren Plan: Sie will Schnee und Kälte für immer loswerden, weil sie diese überhaupt nicht leiden kann. Dafür muss nur Willi Winter verschwinden. Unter der Regie von Greta Weber entsteht ein spannendes Familienstück in hochdeutscher Sprache. Die Geschichte verbindet Humor mit wichtigen Botschaften über Freundschaft und den natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten. Perfekt für die Weihnachtszeit bietet das Märchen Unterhaltung für die ganze Familie. 3. Ronja Räubertochter

Wann? Premiere am Samstag 5. Dezember 2026, 18.00 Uhr, weitere Vorstellungen bis 10. Januar 2026 Wo? Theater Kiel Preise: ab 12,70,- Euro Tickets: Vorverkauf startet am 8. Oktober 2026. Das Theater Kiel bringt zur Weihnachtszeit das beliebte Familienstück "Ronja Räubertochter" nach Astrid Lindgren auf die Bühne. Die Inszenierung richtet sich an Kinder ab 5 Jahren und erzählt die Geschichte der Räubertochter Ronja, die trotz des Verbots ihrer Eltern Freundschaft mit Birk aus der verfeindeten Borka-Sippe schließt. Gemeinsam erkunden die beiden Kinder den geheimnisvollen Wald und bestehen Abenteuer gegen Rumpelwichte, Dunkeltrolle und Graugnome. Das Theater stattet die Produktion mit eigens komponierter Musik aus und verspricht ein märchenhaftes Erlebnis für die ganze Familie. Die Bühnenbearbeitung stammt von Christian Schönfelder. Das Stück wird im Schauspielhaus aufgeführt, einer der mehreren Spielstätten des Theaters Kiel. 4. Rottkäppchen und Herr Wolff

Wann? Premieren am Sonntag 4. Oktober 2026, 16.00 Uhr, weitere Vorstellungen bis 31. Dezember 2026 Wo? Theater im Werftpark Preise: ab 5,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen. Das Theater am Werftpark präsentiert mit "Rotkäppchen und Herr Wolff" eine moderne Märchen-Adaption für Kinder ab 5 Jahren. Die 65-minütige Inszenierung von Sergej Gößner im Jungen Theater erzählt die Geschichte neu: Als die sieben Geißlein verschwinden und der Mond seine Strahlkraft verliert, verdächtigen alle Märchenwaldbewohner den fremden Wolf aus dem Dunkelwald. Nur Rotkäppchen möchte den Wolf erst kennenlernen, bevor sie ihn verurteilt. Sie trifft auf Wolff, einen charmanten Geschichtenerzähler, der sich einsam fühlt. Gemeinsam mit der stricksüchtigen Großmutter entwickeln sie einen Plan, um die anderen Bewohner von Wolffs Freundlichkeit zu überzeugen. Das Stück behandelt wichtige gesellschaftliche Themen wie Vorurteile und Integration auf kindgerechte Weise. Es zeigt humorvoll und bewegend die positiven Aspekte einer multikulturellen Gesellschaft und ermutigt dazu, festgefahrene Meinungen zu hinterfragen. 5. Wiehnachtsvergnögen

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Wann? 29. November und 2./6. Dezember 2026 Wo? Hof Akkerboom Mettenhof, Schoolkat Langwedel und Theater am Wilhelmplatz Preise: ab 10,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen. Mit komödiantischen und zugleich besinnlichen Weihnachtslesungen gastiert die Niederdeutsche Bühne Kiel im Dezember an zwei verschiedenen Spielstätten sowie im Theater am Wilhelmplatz und begleitet Sie mit Gedichten, Geschichten und Musik durch die Adventszeit. Mit viel Witz und Charme führt Sie das Team durch einen weihnachtlichen Abend. 6. Eine Weihnachtsgeschichte

Wann? 11./12. und 13. Dezember 2026, 17.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten Preise: ab 8,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen. Das beliebte Weihnachtsstück bringt die zeitlose Geschichte von Ebenezer Scrooge auf die Bühne. Der geizige alte Mann erhält in der Weihnachtsnacht Besuch von drei Geistern, die ihm seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen. Diese magische Reise verwandelt den herzlosen Geschäftsmann in einen großzügigen Menschen voller Weihnachtsfreude. Die Aufführung eignet sich perfekt für Familien mit Kindern ab 12 Jahren. Charles Dickens' klassische Erzählung vermittelt wichtige Werte wie Nächstenliebe, Großzügigkeit und die wahre Bedeutung von Weihnachten. Die Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass Menschen sich ändern können und dass es nie zu spät ist für einen Neuanfang. Weitere Tipps für die Weihnachtszeit findet ihr unter: kiel-magazin.de

Weitere Ortsinformationen Theater im Werftpark Ostring 187a 24143 Kiel 0431/901901 E-Mail Website

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