Medizinische Hilfsmittel für alle Fälle: 7 Sanitätshäuser in Kiel

Sanitätshäuser sind unverzichtbare Partner im Gesundheitswesen, wenn es um die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln geht. Durch ihr breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen, ihre fachkundige Beratung und ihren umfassenden Service tragen sie maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu verbessern. Ob nach Operationen, bei chronischen Erkrankungen oder im Alter – Sanitätshäuser stehen Patienten und ihren Angehörigen kompetent zur Seite und unterstützen sie dabei, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit ihrer engen Vernetzung zu Ärzten und Therapeuten sowie ihrem Engagement für hohe Qualitätsstandards sind Sanitätshäuser ein wichtiger Baustein in der modernen Gesundheitsversorgung.

1. Sanitätshaus BAHR

Sanitätshaus BAHR – Ihr Partner für individuelle Gesundheit! Als eines der ersten Sanitätsfachgeschäfte Deutschlands setzen wir auf die neueste 3D-Scan-Technologie von physionics. Diese Technologie ermöglicht eine physiologische Fußbettung, die dem natürlichen Barfußlaufen nachempfunden ist und revolutioniert die Herstellung orthopädischer Einlagen. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Leistungsspektrum: Orthopädieschuhtechnik, Prothesen, Orthesen, Kompressionstherapie und Schuhzurichtungen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen verbessern nicht nur Ihren Bewegungsablauf, sondern auch Ihre Lebensqualität. Mit unserer langjährigen Expertise und modernster Technik passen wir alle Hilfsmittel optimal an Ihre Bedürfnisse an – für ein besseres Lebensgefühl und mehr Mobilität. Besuchen Sie uns in Kiel und erfahren Sie, was individuelle Anpassung für Ihre Gesundheit bedeutet! Standort: Steenbeker Weg 25 | Winterbeker Weg 44

2. Ortho Manufaktur Mai

Die Ortho Manufaktur Mai ist ein Sanitätshaus mit Leidenschaft für orthopädische Versorgung. Das Team unterstützt Kunden dabei, ihre Lebensqualität durch hochwertige, maßgeschneiderte Hilfsmittel wie Orthesen zu verbessern. In der hauseigenen Werkstatt fertigen die Experten mit handwerklichem Geschick und medizinischer Expertise moderne, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Produkte. Besonderes Augenmerk legt die Ortho Manufaktur Mai auf die Kinderorthopädie. Hier stehen neben Präzision auch das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der kleinen Patienten im Fokus. Als verlässlicher Partner bietet das Sanitätshaus nicht nur optimale technische Lösungen, sondern begleitet Kunden auch im Umgang mit Krankenkassen, Ärzten und Therapeuten auf dem Weg zu mehr Mobilität und Lebensfreude. Standort: Projensdorfer Straße 97

3. Sanitätshaus Kurda

Das Sanitätshaus Kurda ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation, das seit 1926 als zuverlässiger Gesundheitspartner in Kiel tätig ist. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, Menschen durch individuelle Versorgung und angepasste Produkte zu helfen und so ihre Lebensqualität zu verbessern. Kurda legt großen Wert auf persönliche Beratung, handwerkliches Können und stetige Produktoptimierung. Die Mitarbeiter agieren als einfühlsame Gastgeber, kompetente Gesundheits-Coaches und Fachspezialisten zugleich. Kunden und Mitarbeiter sollen sich bei Kurda rundum wohlfühlen. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen engagiert sich Kurda für Nachhaltigkeit und wohltätige Zwecke. Plastiktüten wurden durch recycelte Papiertüten ersetzt und Verpackungsmaterial wiederverwendet. Spenden sammelt Kurda durch den Verkauf des Lions Adventskalenders und als Verkaufsstelle für das Kieler Entenrennen. Standort: Ringstraße 55 | Papenkamp 14 | Holtenauer Straße 110

4. Sanitätshaus Green Das Sanitätshaus Green in Kiel versorgt Sie und Ihre Angehörigen in familiärer Atmosphäre mit optimal angepassten orthopädischen Hilfsmitteln zum Besserfühlen. Dazu gehören Treppenlifte, Bandagen, Orthesen, Einlagen, Brustprothesen, Orthopädietechnik und Kompressionsstrümpfe. Jeder Mensch ist einzigartig – genau wie die individuelle Beratung und Begleitung der Kunden seit vielen Jahren. Die Hilfsmittel werden dabei rundum perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. So finden Kunden im Sanitätshaus Green stets die passende Lösung für ihr Wohlbefinden. Standort: Schwedendamm 20 | Preußerstraße 1-9 | Prüner Gang 7

5. Sanitätshaus OT-Kiel

Bereits seit 1908 fertigt das Team von OT-KIEL orthopädietechnische Hilfsmittel für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das Kieler Unternehmen mit Niederlassungen in Bad Bramstedt und Hamburg stellt mit viel Handwerkskunst und modernster Technik wie 3D-Druckern und Scannern maßgenaue Prothesen, Orthesen, Sitzschalen, Einlagen und Rumpfversorgungen her. Rund 90 engagierte Mitarbeiter legen sich bei jedem Produkt ins Zeug, als wäre es für die eigene Familie. Auch bei der Ausbildung des Nachwuchses wird Wert auf Qualität und aktuelles Fachwissen gelegt. So können sich die Kunden darauf verlassen, bestmöglich versorgt und bis über die Übergabe des Hilfsmittels hinaus freundlich begleitet zu werden. Standorte: Niemannsweg 2 | Schönberger Str. 98

6. Sanitätshaus Assmann

Auch das Sanitätshaus Assmann blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit der Firmengründung 1868 durch Johannes Assmann ist das Unternehmen in Familienhand. Aus einem Sanitätshaus hat sich Assmann zu einem modernen Dienstleister in der Gesundheitsversorgung entwickelt. Mit Filialen in und um Kiel, Hamburg und Bremen ist Assmann in Norddeutschland die Top-Adresse für Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik. Über 100 Mitarbeiter haben das Ziel, die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Kunden zu verbessern. Durch individuelle, maßgeschneiderte Lösungen, enge Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern, Pflegediensten, Ärzten und Krankenhäusern sowie laufende Schulungen wird beste Beratung und Behandlung gewährleistet. Assmann bietet hohe Lieferbereitschaft, Anpassung von Produkten und schnelle Versorgungen – auch zu Hause für nicht mobile Patienten. Standorte: Edisonstraße 46 | Schlossstraße 2 | Sophienhof

7. Kriwat

Kriwat ist der Experte für Bewegung in Norddeutschland. Seit 1987 steht die Beratung und Betreuung der Kunden im Vordergrund. Mit modernen Analysetechniken ermitteln die Spezialisten die Ursache der Beschwerden und fertigen hochwertige orthopädische Hilfsmittel wie Einlagen, Schuhe, Bandagen und Orthesen an. Als Medical Partner betreut Kriwat Profisportler von Holstein Kiel, THW Kiel und dem TSV Altenholz. Aber auch Hobbysportler und Privatpersonen finden hier kompetente Hilfe bei Rücken-, Lauf-, Gang- und Radanalysen sowie Kompressionsstrümpfen. In den Filialen in ganz Norddeutschland arbeitet das gesamte Kriwat-Team jeden Tag mit Leidenschaft daran, uneingeschränkte Bewegung zu ermöglichen. Standorte: Königsweg 43-45 | Schönberger Straße 5-11 | Eckernförder Straße 219

