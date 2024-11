Reger Austausch: Kiels Partnerstadt San Francisco

Kiel und seine Partnerstadt San Francisco

San Francisco und Kiel sind beides Hafenstädte, die eine am Pazifik, die andere an der Ostsee. Kiel hat genau wie seine Partnerstadt viele Lieblingsstellen, die es sich zu entdecken lohnt. Die Reventlouwiese, ein Park, liegt direkt an der Kieler Förde. Die Kieler gehen dort am frühen Morgen schwimmen und genießen den herrlichen Panoramablick. Auch die wunderbaren kleinen Wochenmärkte in Kiel begeistern Besucher aus aller Welt.

Kiel und San Francisco möchten sich in ihrer Partnerschaft unter anderem dem Klimaschutz, der Mobilität und der Stadtentwicklung widmen. Hier kommen Infos für alle, die einen Besuch in San Francisco planen:

San Francisco

Kiels Partnerstadt San Francisco ist eine weltbekannte Stadt, berühmt für ihre Straßen, die Geschichten und die Menschen, die dahinter stehen. Entdeckt die Stadt gemeinsam mit euren Freunden:

Verabredet euch beispielsweise im Crissy Field und erlebt diese einzigartige Atmosphäre selbst. Der Park Crissy Field erstreckt sich entlang der Bucht von San Francisco und bietet atemberaubende Ausblicke auf die ikonische Golden Gate Bridge .

. Schaut euch die Lombard Street an – die kurvenreichste Straße der Welt übertrifft alle steilen Straßen San Franciscos. Acht Haarnadelkurven mildern das Gefälle, doch noch immer hat die Straße einen Steigungsgrad von 18 Prozent . In vielen anderen Metropolen ist das völlig undenkbar.

Besucht in der klitzekleinen Gasse Ross Alley die Bäckerei, die noch immer Glückskekse in Handarbeit produziert. Glückskekse haben in San Francisco Geschichte, denn hier, nicht in China, wurden Sie erfunden.

Beim Fotografieren und versenden der Urlaubsbilder solltet ihr immer bedenken, für eine Reise in die USA eine passende mobile Internetfunktion parat zu haben. Eine Lösung, um diese tollen Bilder an Freunde und Familie zu verschicken, wäre zum Beispiel über das WLAN der Restaurants und Lokale in San Francisco. Dann könnt ihr bei einem genüsslichen Kaffee Freunde und Familie immer aktuell halten. Eine andere praktischere Lösung wäre es, eine eSIM in den USA zu nutzen.

Was sind Partnerstädte?

Partnerstädte sind in der Regel zwei Städte aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die vereinbaren, ihre Kultur, ihren Tourismus und ihre Wirtschaft gegenseitig zu fördern.

Der Gedanke an Städtepartnerschaften entstand in dunklen Zeiten Europas, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das zerstörte Vertrauen zwischen Ländern wie England, Frankreich und Deutschland sollte wieder aufgebaut werden, viele Städte schlossen sich an. Partnerschaften sollten Menschen ermutigen, sich wieder zu treffen, miteinander zu reden und sich gegenseitig zu helfen.

Partnerstädte wurden und werden oft aufgrund von Ähnlichkeiten ausgewählt. Das kann mit ihrer Bevölkerungszahl, ihrer Geografie oder mit historischen Verbindungen zusammenhängen. Kiel und San Francisco sind seit 2017 offiziell Partnerstädte. Beide Städte haben bedeutende Häfen und eine reiche maritime Geschichte.

Was machen Partnerstädte?

Aktivität Wer Austausch Studenten, Lehrer, Schüler, Ärzte, Führungskräfte Kooperationen Regierung, Handel, Gemeinde Veranstaltungen Sportturniere, Konzerte, Kunstausstellungen, internationale Kulturfestivals Besuch Handelsdelegationen Zusammenarbeit Humanitäre und kommunale Entwicklungsprojekte

Fazit

Das Ziel von Partnerstädten ist, dass sich Menschen auf allen Ebenen treffen und lernen, sich zu schätzen. Der Austausch von Jugend und Bildung, von Kunst und Kultur soll gegenseitiges Verständnis und damit den Frieden fördern.