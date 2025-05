Saisonauftakt auf der MSC Euribia

Neben den innovativen technischen Merkmalen beeindruckt die MSC Euribia auch mit einem visuellen Highlight: Erstmals ziert ein Kunstwerk den Schiffsrumpf . Es zeigt eine Unterwasserwelt und wurde im Rahmen eines weltweiten Wettbewerbs vom deutschen Künstler Alex Flämig entworfen. Sein Design #SaveTheSea symbolisiert perfekt das vielfältige Engagement von MSC Cruises für den Schutz der Meere. In einer eigens konzipierten Galerie stellen die fünf Finalisten des Designwettbewerbs ihre kreativen Entwürfe aus .

MSC Cruises hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen . Dafür investiert das Unternehmen kontinuierlich in neue umweltfreundliche Technologien und Designs, erneuerbare Kraftstoffe und eine höhere operative Effizienz. Die MSC Euribia ist ein Musterbeispiel für dieses Bestreben.

Ein Highlight ist das "MSC Foundation Youth Centre" . Hier können Kinder und Jugendliche an unterhaltsamen Edutainment-Aktivitäten teilnehmen und spielerisch mehr über Umweltschutz und Nachhaltigkeit lernen. So werden schon die Kleinsten für wichtige Zukunftsthemen sensibilisiert .

Von Designermode über Schmuck und Accessoires bis hin zu Souvenirs – in den exklusiven Boutiquen gibt es alles zu finden. Dazwischen laden gemütliche Cafés und Bars zu einer Pause ein. Abends verwandelt sich die Promenade dann in einen stimmungsvollen Treffpunkt mit Live-Musik und Entertainment.

Das Herzstück des Schiffes bildet die 112 Meter lange Galleria Euribia . Diese überdachte Promenade lädt mit zahlreichen Boutiquen, Bars und Restaurants zum Flanieren und Verweilen ein. Ein absolutes Highlight ist der längste LED-Himmel auf See, der je nach Tageszeit für eine einzigartige Atmosphäre sorgt.

Entspannung und Badespaß sind auf der MSC Euribia garantiert. Gäste haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Poolbereichen , um die Sonne zu genießen und sich im kühlen Nass zu erfrischen. Mit einer Fläche von 1.700 Quadratmetern und Platz für über 1.000 Gäste gehört der Hauptpool zu den größten auf See.

Wer Erholung und Verwöhnung sucht, ist im MSC Aurea Spa genau richtig. Eine Welt des Wohlbefindens erwartet die Gäste mit einem exklusiven Thermalbereich inklusive Sauna, Dampfbad und Whirlpools. Massagen und Anwendungen, die von Experten aus Bali durchgeführt werden, lassen den Alltagsstress schnell vergessen.

Ergänzt wird das Angebot durch einen professionellen Friseursalon und ein Nagelstudio für das perfekte Styling. So können sich die Gäste rundum verwöhnen lassen und entspannt in den Abend oder den nächsten Landausflug starten.

Exklusivität im MSC Yacht Club

Für alle, die das Besondere suchen, bietet der MSC Yacht Club ein Höchstmaß an Privatsphäre und individuellem Service. Die Suiten befinden sich in einem eigenen Bereich im vorderen Teil des Schiffes, der ausschließlich den Yacht Club Gästen vorbehalten ist. Eine Aussichtsplattform direkt über der Schiffsbrücke bietet den perfekten Ausblick.

Zu den Annehmlichkeiten gehören ein exklusives Restaurant und eine Lounge sowie ein großzügiger Poolbereich mit Solarium und Whirlpools. Ein persönlicher Butler steht rund um die Uhr zur Verfügung und erfüllt jeden Wunsch. Besonderer Komfort sind die eigenen Massageräume und der kostenfreie Zugang zum Thermalbereich des MSC Aurea Spas.

Kulinarische Vielfalt an Bord

Auf der MSC Euribia ist für jeden Geschmack etwas dabei. Insgesamt 13 Restaurants und Bars verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt. Von mediterraner Küche über amerikanische Klassiker bis hin zu asiatischen Spezialitäten bleiben keine Wünsche offen.

Highlights sind das neue Streetfood-Konzept "Hola! Tacos & Cantina" mit lateinamerikanischen und mexikanischen Gerichten sowie die beiden japanischen Restaurants "Kaito Sushi Bar" und "Kaito Teppanyaki". Frische Zutaten und die Zubereitung vor den Augen der Gäste versprechen hier ein besonderes Geschmackserlebnis.

Das "Marketplace Buffet" verwöhnt rund um die Uhr mit einer riesigen Auswahl internationaler Gerichte für jeden Geschmack. Durch die offene Küche können die Gäste den Köchen bei der Zubereitung über die Schulter schauen.

Erstklassige Unterhaltung

Langeweile hat auf der MSC Euribia keine Chance. Von früh bis spät sorgt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Kurzweil und gute Laune. Egal ob große Shows im Theater, Live-Musik in den Bars, Formel 1-Simulatoren, Arcade-Automaten und Lounges oder spannende Aktivitäten an Deck – hier kommen alle auf ihre Kosten.

Partyfans feiern bis in die Morgenstunden in der Disko "Attic Club", während es im "Carousel Lounge" etwas ruhiger zugeht. Mit spektakulärem Blick aufs Meer lädt dieser Bereich zum Entspannen oder zum Mitmachen bei verschiedenen Freizeitaktivitäten ein.

Ein Highlight an Bord ist sicher das große Kasino mit seinem vielfältigen Spielangebot. Roulette, Poker, Spielautomaten und mehr versprechen hier spannende Stunden und das Kribbeln am Spieltisch. In der "Sports Bar" lassen sich dazu die aktuellen Sportereignisse auf Großbildleinwänden verfolgen.

Mit ihrer Kombination aus Luxus, Komfort und Verantwortungsbewusstsein verkörpert die MSC Euribia die Werte und den hohen Anspruch der Reederei. Gäste dürfen sich auf unvergessliche Momente an Bord und in den angelaufenen Destinationen freuen.