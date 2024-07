Risikomanagement-Tipps für ein gesundes Anlageportfolio

Neben der Investition in das, was Sie verlieren können, ist es auch wichtig, in Währungspaare zu investieren, die Sie verstehen. Es ist vielleicht nicht in Ihrem Interesse, aufgrund von unbestätigten Gerüchten oder Berichten in beliebige Währungen aus unbekannten Ländern zu investieren.

Wenn Sie Ihre Strategie jedoch so aufbauen, dass Sie in Werte investieren, die Sie verstehen, können Sie zu einem der erfolgreichsten Devisenhändler werden, die es gibt. Ein weiterer Tipp ist die Verwendung fortschrittlicher Tools wie MetaTrader 5, die Instrumente für den Handel und die Portfolioverwaltung bieten.

Als Anleger müssen Sie auch wissen, warum Sie investieren. Wenn Sie den Devisenhandel als "schnelles Geldverdienen" betrachten, werden Sie es schwer haben, auf lange Sicht nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Die Anleger mit den gesündesten Portfolios verfolgen stets einen langfristigen Ansatz. Jede Anlageentscheidung muss kurzfristig sinnvoll sein und zur Nachhaltigkeit Ihres Portfolios in der Zukunft beitragen.

Konzentration auf Märkte mit hoher Liquidität

Wenn man das Geld und die Bereitschaft hat, einen Handel durchzuführen, heißt das noch lange nicht, dass man dazu auch in der Lage ist, denn die Anleger können diese Geschäfte nur durchführen, wenn auf dem Markt eine ausreichende Liquidität vorhanden ist. Liquidität bedeutet, dass eine ausreichende Anzahl von Verkäufern und Käufern bereit ist, Geschäfte zu den aktuellen Preisen auszuführen.

Wenn Sie das Risiko, Geld zu verlieren, vermeiden wollen, sollten Sie Investitionen in hochliquide Märkte in Betracht ziehen, bei denen es sich meist um die wichtigsten Währungspaare handelt. Täglich werden Devisengeschäfte im Wert von über 7,5 Billionen Dollar abgewickelt, so dass Sie beim Handel mit den wichtigsten Währungspaaren keine Liquiditätsprobleme haben dürften. Liquiditätsprobleme können auftreten, wenn Sie mit wenig bekannten Paaren wie dem vietnamesischen Dong und dem ruandischen Franc handeln.

Außerdem sollte Ihre Risikomanagementstrategie beinhalten, dass Sie zu keinem Zeitpunkt zu viel von einer Währung halten. Die Diversifizierung ist für Ihren Erfolg als Devisenhändler unerlässlich. Wenn Sie in Währungspaare investieren, die nicht liquide genug sind, könnten Sie Schwierigkeiten haben, Verkäufe auszuführen, weil es nicht genügend Leute gibt, die bereit sind, (zu dem von Ihnen bevorzugten Preis) zu handeln.

Glücklicherweise können Sie mit Plattformen wie MetaTrader 5 Ihre Liquiditätssorgen verringern, da diese Handelsplattformen die ganze Arbeit für Sie erledigen, indem sie bei Bedarf einfach Liquidität bereitstellen. Ein einigermaßen liquides Portfolio ist ein gesundes Portfolio, und Sie sollten immer eine relative Liquidität anstreben.