Investieren vs. Handeln: Was ist das Beste für Sie?

Was ist der Unterschied zwischen Investieren und Handeln?

Investieren: Das lange Spiel

Stellen Sie sich vor, Sie sind Miteigentümer eines Unternehmens. So ist es, wenn man ein Investor ist. Sie denken nicht nur über den heutigen Aktienkurs nach, sondern auch darüber, wie sich das Unternehmen langfristig entwickeln wird. Und so gehen Sie als Investor vor:

Denken Sie an das große Ganze: Sie interessieren sich dafür, wie sich das Unternehmen über die Jahre hinweg entwickeln wird, nicht nur dafür, wie die Aktienkursmuster heute aussehen. Ignorieren Sie den Kleinkram: Tägliche Aktienkurssprünge? Keine große Sache. Sie sind auf lange Sicht dabei. Seien Sie geduldig: Was lange währt, wird endlich gut. Ihr Geld wächst, wenn das Unternehmen wächst.

Mehr kaufen, wenn die Preise fallen: Wenn eine Aktie, an die Sie glauben, fällt, kaufen Sie vielleicht mehr. Das ist so, als ob Sie Ihre Lieblingssachen im Angebot bekommen. Ruhig bleiben und weitermachen: Auch wenn die Märkte einbrechen, halten Sie sich an Ihren Plan. Verkaufen Sie klug: Verkaufen Sie nur, wenn es in Ihren langfristigen Plan passt, und nicht nur, weil eine Aktie kürzlich gut gelaufen ist.

Beim Investieren geht es darum, vorausschauend zu denken und sich darauf zu konzentrieren, wie sich Unternehmen im Laufe der Zeit entwickeln werden.

Handel: Der schnelle Weg

Der Handel ist der Sprint zum Investitionsmarathon. Es geht darum, schnelle, kluge Schritte zu machen. Das machen Trader so:

Schnelle Entscheidungen: Händler machen sich nicht so viele Gedanken über das Unternehmen selbst. Es geht mehr um den nächsten Schritt der Aktie. Folgen Sie der Masse: Was andere denken, kann die Entscheidungen eines Händlers beeinflussen. Beobachten Sie den Markt wie ein Falke: Händler beobachten die Kurse oft im Minutentakt. Reiten Sie auf den Wellen: Sie entscheiden sich oft für Aktien, die gerade angesagt sind, anstatt auf langfristiges Wachstum zu warten. Kurze Verweildauer: Händler können eine Aktie ein paar Wochen oder sogar nur einen Tag lang halten. Verkaufen auf der Grundlage von Regeln: Bei ihren Verkaufsentscheidungen geht es eher darum, wie viel sie verdient oder verloren haben.

Händler konzentrieren sich auf kurzfristige Gewinne und schnelle Aktionen.

Verschiedene Arten von Händlern

Day Traders: Sie kaufen und verkaufen innerhalb desselben Tages. Für sie gibt es keine Übernacht-Aktien. Positions-Trader: Sie spielen das lange Spiel in der Handelswelt, indem sie auf große Trends achten. Swing Traders: Diese Leute versuchen, einen Trend zu erwischen, wenn er sich gerade zu ändern beginnt. Scalper: Sie machen viele kleine Geschäfte, um von kleinen Kursänderungen zu profitieren.

Warum bevorzugen die meisten Menschen das Investieren?

Die meisten Menschen finden es besser, wenn sie investieren. Dabei geht es weniger darum, den Markt ständig zu beobachten, sondern vielmehr darum, das Geld im Laufe der Zeit wachsen zu lassen. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie einen Baum pflanzen und ihm beim Wachsen zusehen, anstatt zu versuchen, ein paar Kaninchen zu fangen.

Was sind die versteckten Kosten des Handels?

Beim Handel geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern er kann Sie auch etwas kosten. Und so geht's:

Manche gewinnen, manche verlieren: Wenn beim Handel jemand gewinnt, verliert ein anderer. Verpassen: Händler verpassen oft die großen Marktsprünge, weil sie nicht immer dabei sind. Steuerzeit: Jedes Mal, wenn Sie eine Aktie verkaufen und einen Gewinn erzielen, müssen Sie Steuern zahlen. Das kann Ihren Gewinn schmälern.

Wie können Sie sich zwischen Investieren und Handeln entscheiden?

Wenn Sie Ihr Geld vermehren wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten: investieren und handeln. Investieren ist wie einen Baum zu pflanzen und geduldig zu beobachten, wie er wächst. Es geht darum, kluge Entscheidungen zu treffen, langfristig zu denken und sich nicht um die kleinen täglichen Veränderungen zu kümmern. Sie sind eher wie ein Geschäftsinhaber, der sich darauf konzentriert, wie sich das Unternehmen über Jahre hinweg entwickelt, nicht nur heute.

Auf der anderen Seite ist der Handel wie der Versuch, ein paar Kaninchen zu fangen – er ist schnell, erfordert ständige Aufmerksamkeit und es geht darum, schnelles Geld zu verdienen. Es ist sicher aufregend, aber es birgt auch eine Reihe von Risiken und Stress in sich. Man muss immer auf der Hut sein, schnelle Entscheidungen treffen und den Markt immer im Auge behalten.

Für die meisten Menschen ist das Investieren besser geeignet. Es ist einfacher, weniger stressig und auf lange Sicht oft profitabler. Denken Sie an den Rat von Warren Buffett: Legen Sie Ihr Geld in einen Indexfonds wie den S&P 500 an und lassen Sie es dort einfach sitzen und über die Jahre wachsen. Es geht darum, auf den Erfolg einer ganzen Reihe von Unternehmen zu setzen, nicht nur auf den eines einzigen.

Der Handel kann für einige funktionieren, aber er ist riskanter und erfordert mehr Aufwand. Man muss schnelle Entscheidungen treffen und bereit sein, schnell zu handeln. Aber für die meisten Menschen ist das Investieren der richtige Weg. Es ist einfacher, weniger stressig und mit der Zeit in der Regel profitabler.

Schlussfolgerung

Letztendlich kommt es darauf an, was Ihnen am besten gefällt. Der stetige Anstieg des Investierens oder der rasante Anstieg des Handels? Ihre Wahl sollte Ihrem Stil, Ihren Zielen und der Zeit entsprechen, die Sie bereit sind, in die Beobachtung der Märkte zu investieren. Denken Sie daran: Es ist Ihr Geld, und die Entscheidung liegt bei Ihnen!