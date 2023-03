Rezept für Guacamole präsentiert von der World Avocado Organization

Die Avocado ist eine leckere, nährstoffreiche Frucht, die eine ausgezeichnete Quelle ist für Ballaststoffe, Folsäure, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Kalium und Lutein, die Vitamine A, C, D, E und K sowie einige Vitamine der B-Gruppe.

Aufgrund ihrer gesunden, einfach ungesättigten Fette, die eine wichtige Rolle bei der Aufnahme bestimmter Vitamine durch den Körper spielen, trägt sie zur Senkung des Cholesterinspiegels und zur Gesundheit des Herzens bei.

Kein Wunder also, dass sie auch bei uns in Deutschland immer beliebter wird. Besonders praktisch ist, dass sie vielseitig verwendet werden kann, ob für die Babynahrung, im Salat oder für Desserts oder sogar als Fleischersatz in herzhaften Gerichten.

Guacamole-Rezept

Für 4 Personen

1⁄4 rote Zwiebel, fein gewürfelt

Saft von 1 Limette

2 reife Tomaten, halbiert, entkernt und fein gewürfelt

2 reife Avocados, geschält und entsteint

15 g Koriander, fein gehackt

1 grüne Serrano- oder Jalapeño-Chili, entkernt und

fein gehackt (nach Geschmack)

Feines Meersalz

Zubereitung

Die Zwiebel in eine Schüssel geben und mit der Hälfte des Limettensafts übergießen. Beiseite stellen.

Die gehackten Tomaten in eine Schüssel geben und mit einer großzügigen Prise Salz bestreuen. Gut mischen, dann die Tomaten in ein Sieb geben, das über einer anderen Schüssel

steht. Das Salz verstärkt ihren Geschmack und sorgt dafür, dass sie ihren Saft abgeben.

steht. Das Salz verstärkt ihren Geschmack und sorgt dafür, dass sie ihren Saft abgeben. Das Avocadofleisch in eine Schüssel geben und den restlichen Limettensaft hinzufügen. Die Avocado mit einer Gabel zerdrücken, bis sie zwar gut vermischt, aber noch fest und stückig ist – schließlich soll sie ja nicht püriert oder wässrig werden. Die Zwiebeln abtropfen lassen und zusammen mit den abgetropften Tomaten und dem Koriander in die Schüssel geben. Mit einem Spatel die Mischung vorsichtig unterheben, ohne die Avocado weiter zu pürieren.

Die gehackten Chilischoten nach Geschmack hinzufügen und die Würze anpassen. Das ist alles. Es muss nichts mehr hinzugefügt werden - außer vielleicht der Avocadostein!

Avocado Life-Hacks

Genussreif ist sie, wenn sie beim sanften Zusammendrücken etwas nachgibt oder sich der Stiel ein kleines bisschen bewegen lässt . Reife und verzehrfertige Avocados können eine

dunklere Farbe haben, aber das kann variieren, so dass man sich am besten nicht nur an der Farbe, sondern auch am Gefühl orientieren sollte.

ist sie, wenn sie beim sanften Zusammendrücken etwas nachgibt oder sich der Stiel ein kleines bisschen bewegen lässt . Reife und verzehrfertige Avocados können eine dunklere Farbe haben, aber das kann variieren, so dass man sich am besten nicht nur an der Farbe, sondern auch am Gefühl orientieren sollte. Lagerung von reifen und ganzen Früchten erfolgt am besten im Kühlschrank, damit sie schön frisch bleiben. Unreife Avocados können bei Zimmertemperatur auf dem Küchentisch

aufbewahrt werden, bis sie genussbereit ist.

erfolgt am besten im Kühlschrank, damit sie schön frisch bleiben. Unreife Avocados können bei Zimmertemperatur auf dem Küchentisch aufbewahrt werden, bis sie genussbereit ist. Den Reifungsprozess vorantreiben , ist möglich, indem die Avocado in eine Papiertüte gesteckt wird (eine Banane hinzufügen, um ein noch schnelleres Ergebnis zu erhalten).

, ist möglich, indem die Avocado in eine Papiertüte gesteckt wird (eine Banane hinzufügen, um ein noch schnelleres Ergebnis zu erhalten). Lagerung von aufgeschnittenen Avocados , in dem die restliche Schale und der Kern dran bleiben. Das freigelegte Fruchtfleisch sollte mit Zitronensaft bestreicht werden und fest mit Frischhaltefolie abgedeckt werden, bevor sie in den Kühlschrank gelegt wird.

, in dem die restliche Schale und der Kern dran bleiben. Das freigelegte Fruchtfleisch sollte mit Zitronensaft bestreicht werden und fest mit Frischhaltefolie abgedeckt werden, bevor sie in den Kühlschrank gelegt wird. Länger frisch halten kann man die Avocado mit wenigen Handgriffen, denn wie viele Früchte werden Avocados durch einen enzymatischen Vorgang braun, wenn sie mit Luft in

Kontakt kommen. Um dies zu verhindern, drücken Sie ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft oder Essig über den freiliegenden Flächen des Fruchtfleisches aus.

kann man die Avocado mit wenigen Handgriffen, denn wie viele Früchte werden Avocados durch einen enzymatischen Vorgang braun, wenn sie mit Luft in Kontakt kommen. Um dies zu verhindern, drücken Sie ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft oder Essig über den freiliegenden Flächen des Fruchtfleisches aus. Achtung – Upcycling Trick : Avocados, die sich etwas braun verfärbt haben, eignen sich hervorragend für selbstgemachte, natürliche Schönheitspflegeprodukte: als Hautpflege Kur – zerdrückt als Gesichtsmaske bewirken sie wahre Wunder – für Haare und Kopfhaut.

: Avocados, die sich etwas braun verfärbt haben, eignen sich hervorragend für selbstgemachte, natürliche Schönheitspflegeprodukte: als Hautpflege Kur – zerdrückt als Gesichtsmaske bewirken sie wahre Wunder – für Haare und Kopfhaut. Schneiden kann man die Frucht auf 4 praktische Weisen: zum Beispiel gewürfelt, in dünne Scheiben geschnitten und gefächert oder als Rose geformt.

Über die World Avocado Organization

Die World Avocado Organization ist eine 2016 gegründete Non-Profit-Organisation, deren Mitglieder Avocado-Anbauer:innen, -Exporteur:innen und -Importeur:innen aus der ganzen Welt sind – darunter auch die vier wichtigsten Anbauländer der EU und Großbritanniens.

Die World Avocado Organization fördert den Konsum von Avocados aufgrund ihres Nährwerts und ihrer anerkannten gesundheitlichen Vorteile. Außerdem gibt sie der Öffentlichkeit Informationen und Insights über die Avocado-Produktion, Lieferketten und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen unter avocadofruitoflife.com.

Quelle: Avocado World Organization