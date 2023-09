Dänemark: Reisetipps für Familien

Ganz am Anfang der Reiseplanung steht die Auswahl einer familienfreundlichen Unterkunft. In Dänemark gibt es viele Ferienhäuser und Ferienparks, die speziell auf Familien zugeschnitten sind und oft über Spielplätze, Pools und andere Kinderaktivitäten verfügen.

Insbesondere wenn das Ferienhaus in Dänemark sich in der Nähe vom Strand befindet, werden eure Kinder begeistert sein. Die flachen Küsten, tollen Dünen an der Nordsee oder die eher ruhige Ostsee sind perfekt für Kinder. Vergesst nicht, Sandspielzeug, Sonnenschutz und Picknickutensilien mitzunehmen.

Nach einem aufregenden Strandtag solltet ihr auch etwas Zeit für Entspannung einplanen: Dänemark ist bekannt für seine gemütliche Hygge-Kultur. Genießt also ruhige Abende mit Gesellschaftsspielen und Lesestunden am behaglich warmen Ofen, der in den meisten Ferienhäusern in Dänemark zu finden ist.

Aktivitäten in Dänemark für Familien