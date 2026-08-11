Dänemark: Reisetipps für Familien

Hier sind einige Tipps, wie ihr euren Familienurlaub in Dänemark gestalten könnt, damit die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird: Familienfreundliche Unterkünfte und tolle Strände

Ferienhaus in Dänemark, © Monika Schröder / pixabay.com

Ganz am Anfang der Reiseplanung steht die Auswahl einer familienfreundlichen Unterkunft. In Dänemark gibt es viele Ferienhäuser und Ferienparks, die speziell auf Familien zugeschnitten sind und oft über Spielplätze, Pools und andere Kinderaktivitäten verfügen. Insbesondere wenn das Ferienhaus in Dänemark sich in der Nähe vom Strand befindet, werden eure Kinder begeistert sein. Die flachen Küsten, tollen Dünen an der Nordsee oder die eher ruhige Ostsee sind perfekt für Kinder. Vergesst nicht, Sandspielzeug, Sonnenschutz und Picknickutensilien mitzunehmen. Nach einem aufregenden Strandtag solltet ihr auch etwas Zeit für Entspannung einplanen: Dänemark ist bekannt für seine gemütliche Hygge-Kultur. Genießt also ruhige Abende mit Gesellschaftsspielen und Lesestunden am behaglich warmen Ofen, der in den meisten Ferienhäusern in Dänemark zu finden ist. Aktivitäten in Dänemark für Familien

LEGOLAND Billund zu Halloween, © hamburg-magazin.de

Wenn ihr mit LEGO-begeisterten Kindern unterwegs seid, ist ein Besuch im Legoland Billund ein Muss. Dieser Themenpark bietet eine Miniaturwelt aus LEGO-Steinen, eine Vielzahl von Fahrgeschäften und viele weitere Attraktionen für die ganze Familie. Für alle Kinder, die sich lieber echte Tiere ansehen, bietet Dänemark Safari-Tierparks wie den Givskud Zoo und den Ree Park Safari, in denen Kinder die Tiere aus der ganzen Welt hautnah vom Auto aus erleben können. Ein weiterer Tierpark befindet sich in Odense auf der Insel Fünen. Dort könnt ihr auch das moderne zoologische Museum Naturama sowie das Geburtshaus von Hans Christian Andersen besuchen. Kopenhagen, die Hauptstadt Dänemarks, bietet eine Fülle von Aktivitäten für Familien. Besucht zum Beispiel den Tivoli Vergnügungspark, das Experimentarium oder das Nationalmuseum. Und vergesst vor allem nicht, die berühmte kleine Meerjungfrau zu besichtigen. Dänemark ist perfekt geeignet, um mehr über die Geschichte der Wikinger zu erfahren. Bei dem Besuch von alten Wikingerdörfern und -museen, wie zum Beispiel dem in Roskilde, erfahrt ihr viel Wissenswertes über die kriegerischen Völker des Frühmittelalters. Eure Kinder werden die spannenden Geschichten und Aktivitäten lieben! Mit seinen vielen gut ausgebauten Radwegen ist Dänemark ein sehr fahrradfreundliches Land. Wenn ihr keine eigenen Fahrräder dabei habt, könnt ihr euch welche im Urlaub mieten und gemeinsam mit euren Kindern die malerischen Landschaften erkunden. Allgemeine Infos für den Familienurlaub

Softeis-Maschine, © Roy Buri / pixabay.com