Dänemark: Reisetipps für Familien
Freizeit Kinder & Familien
Dänemark hat eine Menge zu bieten, um einen unvergesslichen Urlaub mit Kindern zu verbringen. Von malerischen Stränden über charmante Städte bis hin zu Abenteuern in der Natur gibt es in Dänemark für Kinder jeden Alters eine Menge zu entdecken.
Hier sind einige Tipps, wie ihr euren Familienurlaub in Dänemark gestalten könnt, damit die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird:
Familienfreundliche Unterkünfte und tolle Strände
Ganz am Anfang der Reiseplanung steht die Auswahl einer familienfreundlichen Unterkunft. In Dänemark gibt es viele Ferienhäuser und Ferienparks, die speziell auf Familien zugeschnitten sind und oft über Spielplätze, Pools und andere Kinderaktivitäten verfügen.
Insbesondere wenn das Ferienhaus in Dänemark sich in der Nähe vom Strand befindet, werden eure Kinder begeistert sein. Die flachen Küsten, tollen Dünen an der Nordsee oder die eher ruhige Ostsee sind perfekt für Kinder. Vergesst nicht, Sandspielzeug, Sonnenschutz und Picknickutensilien mitzunehmen.
Nach einem aufregenden Strandtag solltet ihr auch etwas Zeit für Entspannung einplanen: Dänemark ist bekannt für seine gemütliche Hygge-Kultur. Genießt also ruhige Abende mit Gesellschaftsspielen und Lesestunden am behaglich warmen Ofen, der in den meisten Ferienhäusern in Dänemark zu finden ist.
Aktivitäten in Dänemark für Familien
Wenn ihr mit LEGO-begeisterten Kindern unterwegs seid, ist ein Besuch im Legoland Billund ein Muss. Dieser Themenpark bietet eine Miniaturwelt aus LEGO-Steinen, eine Vielzahl von Fahrgeschäften und viele weitere Attraktionen für die ganze Familie.
Für alle Kinder, die sich lieber echte Tiere ansehen, bietet Dänemark Safari-Tierparks wie den Givskud Zoo und den Ree Park Safari, in denen Kinder die Tiere aus der ganzen Welt hautnah vom Auto aus erleben können. Ein weiterer Tierpark befindet sich in Odense auf der Insel Fünen. Dort könnt ihr auch das moderne zoologische Museum Naturama sowie das Geburtshaus von Hans Christian Andersen besuchen.
Kopenhagen, die Hauptstadt Dänemarks, bietet eine Fülle von Aktivitäten für Familien. Besucht zum Beispiel den Tivoli Vergnügungspark, das Experimentarium oder das Nationalmuseum. Und vergesst vor allem nicht, die berühmte kleine Meerjungfrau zu besichtigen.
Dänemark ist perfekt geeignet, um mehr über die Geschichte der Wikinger zu erfahren. Bei dem Besuch von alten Wikingerdörfern und -museen, wie zum Beispiel dem in Roskilde, erfahrt ihr viel Wissenswertes über die kriegerischen Völker des Frühmittelalters. Eure Kinder werden die spannenden Geschichten und Aktivitäten lieben!
Mit seinen vielen gut ausgebauten Radwegen ist Dänemark ein sehr fahrradfreundliches Land. Wenn ihr keine eigenen Fahrräder dabei habt, könnt ihr euch welche im Urlaub mieten und gemeinsam mit euren Kindern die malerischen Landschaften erkunden.
Allgemeine Infos für den Familienurlaub
Dänemark ist ein gutes Reiseziel für den Familienurlaub, da es als eines der sichersten Länder der Welt gilt. Auch sprachlich könnt ihr euch darauf einstellen, dass die meisten Dänen hervorragend Englisch sprechen, in der Nähe der Grenze sowie in den beliebten Ferienregionen oftmals auch Deutsch.
Das einzige, was in Dänemark unvorhersehbar ist, das ist das Wetter. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall daran denken, wetterfeste Kleidung und Regenschutz einzupacken, damit eure Kinder bei jeder Witterung Spaß haben können.
Da das Preisniveau in Dänemark über dem von Deutschland liegt, ist es empfehlenswert ein paar Lebensmittel mitzunehmen. Wenn ihr ein Ferienhaus in Dänemark mietet, steht euch in der Regel eine gut ausgestattete Küche zur Verfügung, so dass ihr euch selbst versorgen könnt. Dann bleibt auch mehr Geld für das obligatorische Softeis übrig!