Radwanderweg am Nordhafen

Nach einigen Jahren, in denen Fußgänger und Radfahrer in der Uferstraße in einer Sackgasse landeten, gibt es wieder eine durchgängige Wegverbindung für Fußgänger und Radfahrer am Nordhafen: Das Grünflächenamt hat zwischen der Uferstraße in Höhe der Kanalbrücken und dem Projensdorfer Weg ein neues Wegstück angelegt und den bestehenden Kanalwanderweg saniert.