Queen Anne erstmals zu Gast in der Kieler Förde

Für 7.00 Uhr morgens hat sich das Schiff am zentralen Ostseekai in Kiel angekündigt, wo es bis zum frühen Abend liegen wird. Dann geht es mit etwa 900 in Kiel zugestiegenen Passagieren über Skagen weiter in Richtung Britische Inseln.

Dort beendet sie ihre 9-tägige Ostseereise, die sie zuvor unter anderem über Stockholm und Tallinn geführt haben wird. Über 1000 deutschsprachige Gäste wurden am 2. Juli 2024 in Hamburg zu dieser einmaligen Reise nach Kiel eingeschifft.

Der Erstanlauf der neuen Queen Anne in Kiel wird traditionell mit der Plaque and Key Ceremony gefeiert. Dabei tauschen offizielle Stadt- und Schiffsvertreter feierlich Plaketten aus. Besondere Showacts an Bord, Schiffsführungen für geladene Gäste und ein gemeinsamer Lunch im Britannia Restaurant komplettieren die Höhepunkte dieses besonderen Tages.

Nach Besuchen der Queen Elizabeth in 2012 und der Queen Victoria in 2018 kann man in Kiel fast die Uhr alle sechs Jahre nach einem königlichen Premieren-Besuch der ikonischen roten Schornsteine stellen. Spätestens seit dem eigens errichteten "Queens Village" anlässlich des Erstanlaufs der Queen Victoria fiebert man in Kiel und Umgebung dem Besuch der Queen Anne mit großer Spannung entgegen.

Auch Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer von Port of Kiel, blickt dem Ereignis freudig entgegen und verweist auf die über 30-jährige gemeinsame Geschichte von Cunard und dem Kieler Hafen seit dem ersten Schiffsbesuch der Vistafjord 1989.