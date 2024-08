Projektraum 13: Neuer Glanz für kreative Zwischennutzungen

Seit sieben Jahren bringt Kiel-Marketing mit Zwischennutzungen frischen Wind in leerstehende Immobilien der Innenstadt. Über 60 Projekte aus Kunst, Kultur, Jungunternehmertum und anderen Bereichen konnten so bereits in mehr als 15 Gebäuden realisiert werden. Jetzt erstrahlt mit dem "Projektraum 13" in der Holstenstraße 13-15 eine dieser Flächen in neuem Glanz.