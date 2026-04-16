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Tischlein, deck dich! im Galli Theater Kiel

Kultur Theater, Oper & Ballett

Taucht ein in die zauberhafte Welt von "Tischlein, deck dich!" – ein märchenhaftes Theatererlebnis für die ganze Familie. Freut euch auf magische Objekte, listige Schurken und drei Brüder voller Mut. Pure Magie wartet auf euch!

Ein Bild, das auf die Premiere zum Theaterstück "Tischlein, deck dich!" hinweist
Das Bild zur Premiere, ©Galli Theater Kiel
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens
Wann? Sonntag, 19. April 2026 um 16.00 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr
Wo? Galli-Theater Kiel in der Alten Mu
Tickets: Hier einfach kaufen

Was erwartet euch bei der Premiere?

Die Premiere entführt euch in eine Welt voller Zauber. Drei Brüder besitzen außergewöhnliche Schätze: einen Tisch, der sich selbst deckt, einen Goldesel und einen geheimnisvollen Knüppel. Diese märchenhafte Inszenierung verspricht tolle Momente.

Ein gieriger Wirt plant, die magischen Objekte zu stehlen. Mit hinterlistigen Tricks versucht er, die Brüder zu überlisten. Doch der jüngste Bruder lässt sich nicht austricksen und schmiedet einen cleveren Gegenplan.

Das Märchentheater begeistert die ganze Familie gleichermaßen. Kinder tauchen in die fantasievolle Welt ein, während Erwachsene die zeitlose Botschaft schätzen. Freut euch auf gemeinsame Momente voller Freude und Staunen.

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Quelle:  Galli-Theater Kiel

Ortsinformationen

Galli-Theater in der Alten Mu
Lorentzendamm 6
24103 Kiel
0157/53675883
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