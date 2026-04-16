Wann? Sonntag, 19. April 2026 um 16.00 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr Wo? Galli-Theater Kiel in der Alten Mu Tickets: Hier einfach kaufen

Was erwartet euch bei der Premiere?

Die Premiere entführt euch in eine Welt voller Zauber. Drei Brüder besitzen außergewöhnliche Schätze: einen Tisch, der sich selbst deckt, einen Goldesel und einen geheimnisvollen Knüppel. Diese märchenhafte Inszenierung verspricht tolle Momente.

Ein gieriger Wirt plant, die magischen Objekte zu stehlen. Mit hinterlistigen Tricks versucht er, die Brüder zu überlisten. Doch der jüngste Bruder lässt sich nicht austricksen und schmiedet einen cleveren Gegenplan.

Das Märchentheater begeistert die ganze Familie gleichermaßen. Kinder tauchen in die fantasievolle Welt ein, während Erwachsene die zeitlose Botschaft schätzen. Freut euch auf gemeinsame Momente voller Freude und Staunen.

Lust auf mehr Kultur? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele weitere Veranstaltungstipps für euch.