Pop-up Pavillon präsentiert vielfältiges Programm

So ergaben sich zeitweise einige Lücken in der Programmplanung des Pop-up Pavillons, die jedoch schnell geschlossen werden konnten: Sowohl durch betroffene Projekte aus der Zeit des "lockdowns" als auch durch neue Konzepte. Unter Beachtung der Hygienemaßnahmen bietet das Programm bis Dezember 2020 den Besuchern eine große Bandbreite an Themen und Projekten.

Das Programm im Pop-up Pavillon

Zukunftsdialog "Kiel2042"

4. bis 19. August 2020, Di-Fr 15.00 bis 18.00 Uhr, Sa 13.00 bis 16.00 Uhr

Nach der sehr gut besuchten Zukunftskonferenz im Januar, führt die Landeshauptstadt Kiel den Zukunftsdialog "Kiel2042" im Pop-up Pavillon fort. Im Ausstellungszeitraum wird der Prozess mit seinen Hintergründen und Zielen vorgestellt und bisherige Ergebnisse präsentiert. Sowohl digital als auch vor Ort können von Bürgern weitere Impulse für die Kieler Zukunft gegeben werden.

"POP STOP TOP"

20. August bis 3. September 2020, werktags von 11.00 bis 18.00 Uhr

Ende August präsentieren Charlotte Howaldt und Mathias Lagler in ihrer gemeinsamen Ausstellung "POP STOP TOP" Arbeiten aus Malerei, Installation, Druck und Fotografie. Charlotte Howaldt weist mit ihren lokalen "Sehzeichen" auf unsere maritime Umgebung hin, während Mathias Lagler sich mit Fotografien, Fotoinstallation und Drucken im Dunklen beschäftigt. Darüber hinaus begrüßen die beiden Künstler Gäste aus den Bereichen Urban Sketching und chinesischer Kalligrafie.

"Kulturwerft goes west"

5. bis 20. September 2020, täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr

Anfang September sind die Künstler der Kulturwerft unter dem Motto "Kulturwerft goes west" zu Gast im Pop-up Pavillon und zeigen die Vielfalt ihrer Arbeiten: Von Keramik über Malerei bis hin zu Druck-Collagen. Für Abwechslung ist gesorgt, denn innerhalb der Ausstellungszeit findet ein Wechsel der Exponate statt. Darüber hinaus werden Lesungen angeboten.

Kraft-Duo

29. September bis 4. Oktober 2020, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr

Das künstlerische Ehepaar, Elena und Yuriy Kraft, stellen unter dem Titel "Kraft-Duo" ihre Kunstwerke im Pop-up Pavillon aus und vor. Yuriy malt harmonische und bezaubernde Aquarellbilder, während Elena sich mit Acryl, Öl und Mixed-Media Malerei sowie Bildhauerei beschäftigt.

Umkleiden

10. bis 24. Oktober 2020, Di-Fr 12.00 bis 18.00 Uhr, Sa 11.00 bis 18.00 Uhr

Mitte Oktober folgt die Ausstellung "Umkleiden" des sozialen Start-Ups sisu. Den Fokus legt das Team dabei auf die Schattenseiten von Modeindustrie und Kleidungskonsum, stellt aber gleichzeitig auch Alternativen, Innovationen und konkrete Handlungsmöglichkeiten vor. Auf kreative Art kann in der Ausstellungszeit viel über unseren alltäglichen Kleidungskonsum gelernt und das eigene Wissen getestet werden.

Blumenbilder

1. bis 22. November 2020, Di-Fr 11.00 bis 17.00 Uhr, Sa 11.00 bis 13.00 Uhr

Anfang November beginnt dann die dreiwöchige Ausstellung von Beate Passow's "Blumenbilder" – Aufnahmen der an den Orten tödlicher Gewaltakte niedergelegten Zeugnisse der Empathie mit den Opfern und ihren Angehörigen. Die Fotos der angehäuften Blumen und Kerzen sind bewusst auf neongelbe Warnwesten gedruckt und können in dem Ausstellungszeitraum im Pop-up Pavillon betrachtet werden.

"Was hattest du an?"

28. November bis 19. Dezember 2020, Di-Fr 13.00 bis 19.00 Uhr, Sa-So 10.00 bis 18.00 Uhr

"Was hattest du an?" – Eine Frage, die Opfern sexueller Übergriffe viel zu oft gestellt wird und impliziert, dass sie möglicherweise eine Teilschuld an der Tat trifft. Mit der gleichnamigen Ausstellung, die im Pop-up Pavillon gastiert, möchte Emely Egerland für den richtigen Umgang mit Betroffenen sowie die Thematik der Opferschuld sensibilisieren. Besucher sind eingeladen, eigene Erfahrungen, Gefühle und Gedanken (anonym) zu teilen.

Quelle: Kiel-Marketing