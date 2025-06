Pflanzengefäße begrünen Kieler Stadtteil Mettenhof

Gestern, am 03. Juni 2025, fand in Kiel-Mettenhof die feierliche Eröffnung dreier neuer Blumenkübel unter der Anwesenheit von Umweltdezernentin Alke Voß und der Ortsbeiratsvorsitzenden Kirsten Voß statt. Die Kübel sollen den betonierten Platz vor dem Bürgerhaus Mettenhof begrünen und verschönern. Die Patin der Kübel, Viktoria Sokolovskaja, zeigte sich dankbar für die ihr aufgetragene Aufgabe.

Größer als zuvor und bienenfreundlich

Die neuen Kübel sind deutlich größer und widerstandsfähiger als ihre Vorgängermodelle. Bisher gab es in Mettenhof 10 Stück aus Holz, die immer wieder Opfer von Vandalismus und Beschmutzung wurden und jeden Winter eingelagert werden mussten, was aus Umweltschutzsicht nicht länger tragbar war.

Die neuen Modelle sollen durch ihre besondere Legierung aus Corsten-Stahl widerstandsfähiger gegenüber Beschmierungen und Umwelteinflüssen sein. Sie messen darüber hinaus stattliche 2,10 m x 1,40 m bei einer Höhe von 60 cm, was einem Gesamtvolumen von etwas mehr als 1750 Litern entspricht. Dadurch haben die Pflanzen mehr Platz für ihre Wurzeln und es ergibt sich mehr Raum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Bepflanzt werden die Kübel mit bienenfreundlichen Pflanzen wie Wollziest und Eisenkraut, die außerdem resistent gegenüber Umwelteinflüssen sind.

Abstimmung mit Ortsbeirat

Die Auswahl des Standorts in Mettenhof erfolgte in Abstimmung mit dem zuständigen Ortsbeirat und orientierte sich an den Gegebenheiten vor Ort. Wichtig war bei der Festlegung des Standortes dabei die Verfügbarkeit von Sitzmöglichkeiten in der näheren Umgebung um die Blumengefäße herum. Für die anderen Kieler Stadtteile Gaarden und Holtenau sind ebenfalls Blumenkübel geplant, allerdings steht noch nicht fest, ob diese an einem zentralen Ort oder verteilt auf mehrere Standorte aufgestellt werden.

Pro Stück kosten die Blumenkübel zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Die derzeit in Kiel geltende Haushaltssperre beeinflusst die Anschaffung weiterer Kübel. Aktuell befinden sich allerdings noch 8 Exemplare auf Lager, die in Abstimmung mit den jeweiligen Ortsbeiräten noch an passenden Orten aufgestellt werden sollen.

Patinnen und Paten, die sich um die Pflege der Kübel kümmern, werden noch für die anderen Stadtteile gesucht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich direkt an die Ortsbeiräte wenden, um eine Patenschaft zu übernehmen und damit einen Beitrag zur Verschönerung ihres Stadtteils zu leisten.