Kostenloses Konzert: NIEMALS spielt am Sandhafen in Kiel

Wann? Samstag, den 13. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr Wo? Sandhafen Kiel Eintritt? Kostenlos

Von Kiel für Kiel

NIEMALS wollte ihren Fans in der Heimat etwas Besonderes bieten. "Wir laden zu einem ganz intimen Abend ein - quasi von Kiel, für Kiel", erklärt die Band. Das kostenlose Konzert richtet sich an Freunde, Familie und alle Unterstützer der Band. Es findet statt, bevor NIEMALS am 9. Oktober ihre große Deutschlandtour startet.

Die Tour "FÜR IMMER" führt die Band durch Deutschland und Österreich. Stopps sind geplant in Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Wien, Leipzig, Berlin, Hannover und Hamburg. Mehrere Locations sind bereits ausverkauft. Den Abschluss bildet Hamburg im Saal der Markthalle – der bisher größten Location der Band mit Platz für 1000 Menschen.

Erfolgreiche junge Band aus Kiel

NIEMALS gibt es seit fast drei Jahren. Die Band besteht aus Malvin Meven, Daniel Hoppenstedt, Manuel Loy und Niklas Janker. Seit zwei Jahren veröffentlichen sie ihre Musik auf Spotify und haben mittlerweile über 20.000 monatliche Hörer – Tendenz steigend.

Anfang 2024 war ihr Konzert in der Kieler Hansa48 bereits Wochen vorher ausverkauft. Im März spielten sie vor ausverkauftem Haus im Hamburger Marx. Danach folgten der Opener für Joris in Bremen und Auftritte bei verschiedenen Festivals.

Neue EP "FÜR IMMER"

Am 23. Mai 2024 erschien die zweite EP der Band mit dem Titel "FÜR IMMER". Nach dem Erfolg ihrer ersten EP "Lichtblick" zeigen die vier Musiker auf fünf neuen Songs verschiedene Facetten. Die Texte sind verletzlich und deprimiert, aber gleichzeitig hoffnungsvoll. "Denn wenn die Sonne wieder auf geht, ist doch wieder alles okay", beschreibt die Band ihre Philosophie.

Authentische Musiker mit großer Community

Die Fans schätzen nicht nur die einzigartigen Songs von NIEMALS, sondern auch die Authentizität der Band. Die Musiker geben sich sowohl live als auch auf Social Media sehr nahbar. Sie haben eine starke Präsenz auf Instagram und TikTok aufgebaut.

Das Gesamtpaket aus tiefen Texten, handgemachter Musik und der authentischen Art begeistert die wachsende Fanbase. Die Band fand sich Anfang 2022 bei einer Kieler Jam Session zusammen. Aus vier Solomusikern wurde schnell ein erfolgreiches Bandprojekt.

Weitere Informationen zur Tour und Tickets gibt es hier. Das kostenlose Konzert am Sandhafen bietet die perfekte Gelegenheit, NIEMALS live zu erleben, bevor sie auf große Tour gehen.