nextbike SprottenFlotte Fahrradverleihsystem

Das Fahrradleihsystem SprottenFlotte bietet nun auch in der Kieler Innenstadt viele Stationen, wie z.B. am Exerzierplatz, am Hauptbahnhof, am Rathausplatz und am Rathausparkplatz Waisenhofstraße. Weitere Stationen sind am Ostufer entstanden – am Vinetaplatz, am Tilsiter Platz und im Wellingdorfer Stadtteilzentrum. Unter nextbike.de lässt sich genau sehen, an welchem Standort Fahrräder verfügbar sind.

Das Fahrradleihsystem ist nicht nur perfekt für Anwohner und Pendler, sondern auch ideal für Besucher und Kulturinteressierte geeignet. Die Region Kiel lässt sich wunderbar mit dem fahrrad entdecken, entlang der Kiellinie kommen die Zweiradfahrer an vielen Sehenswürdigkeiten und zahlreichen Orten zum Verweilen vorbei. Auch die botanischen Gärten der Stadt oder Museen wie das Schifffahrtsmuseum sind perfekt per Rad zu erreichen.

Die Nutzung der Räder ist ganz einfach: Mit dem Smartphone und der nextbike-App kurz registrieren und vor Ort das jeweilige Rad leihen. Die ersten 30 Minuten sind kostenlos, anschließend wird im Basistarif mit 1 € je 30 Minuten abgerechnet.

Quelle: nextbike