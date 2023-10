Neues Urlaubsmagazin mit viel Liebe zum Wasser: Menschen, Maritimes und Meer

Auf insgesamt 50 Seiten erhalten die Lesenden umfangreiche Informationen über die gesamte Region und zahlreiche Insidertipps von Kiel-Kennern. Von idyllischen Orten entlang der Kieler Förde über die angesagtesten Veranstaltungen des Jahres bis hin zu verschiedenen Sightseeing-Tipps, abwechslungsreichen Shoppingangeboten sowie spannenden Sport- und Actionthemen.

Darüber hinaus steht das Urlaubsmagazin Kieler Förde 2024/25 ganz im Zeichen der Liebe zum Wasser.

Gleich drei Reportagen erzählen vom Leben auf, am und mit dem Meer: der Heikendorfer Björn Fischer erzählt vom Fischfang auf rauer See, Lotse Gerald Immens vom Arbeitsalltag auf dem Nord-Ostsee-Kanal und Julius Rabe (MOBY) gewährt einen Blick hinter die Kulissen der bekanntesten Fischbrötchenbude Kiels.

Dass Kiel besonders am Wasser viel zu bieten hat, zeigt auch eine Übersicht über die traumhaften Strände an der Kieler Förde. Ob für Familien, Abenteuerlustige, Surf-, Segel- und Angelbegeisterte oder für Romantiker:innen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Neben Geschichten über das Meer beinhaltet das Magazin umfassende Informationen und Tipps von Einheimischen, um Kiels beste Ecken zu entdecken. In einem Interview verrät Stadtführer André seine persönlichen Lieblingsspots, das Förde Fräulein nimmt die Lesenden mit zu ihren Geheimtipps und lokale Einzelhändler werben für ihren Standort.

Natürlich findet man auch im aktuellen Magazin eine Übersicht der besten Kultur-, Kulinarik-, Event-, und Shopping Spots der Kieler Förde.

Bereits zum vierten Mal hat Kiel-Marketing das Imagemagazin in Kooperation mit dem Stadtmagazin-Spezialisten falkemedia Verlag herausgebracht. Mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren und einer Gültigkeit für die Jahre 2024 und 2025 kann das Magazin kostenlos im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz, in der Tourist-Information Heikendorf und in über 200 Auslagestellen in ganz Schleswig-Holstein mitgenommen werden.

Innenliegend befindet sich als eigenständiges Heft das offizielle Gastgeberverzeichnis für die Region Kieler Förde.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.