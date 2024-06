"Dat Füürschipp" – Neues Löschboot erhöht Sicherheit in Kiel

Stadtpräsidentin Bettina Aust übernahm die Taufpatenschaft und goß den Taufsekt umweltfreundlich über die Bordwand, anstelle die Flasche zerschellen zu lassen. Der plattdeutsche Name "Dat Füürschipp" bedeutet "das Feuerschiff" und soll als "schwimmendes Leuchtfeuer" Sicherheit ausstrahlen und Gefahren abwehren. In ihrer Rede hob Aust die Wichtigkeit der wasserseitigen Gefahrenabwehr für die Hafenstadt hervor.

Das in Finnland gebaute Löschboot legte am 10. Juni 2024 nach einer 2000 Seemeilen langen Überführungsfahrt in Kiel an. Es verfügt über zwei Dieselmotoren mit Jet-Antrieb, zwei Elektromotoren mit Lithium-Akkupaket und ein zusätzliches Bugstrahlruder. Je nach Wetterverhältnissen sind Geschwindigkeiten um die 30 Knoten bei einer Reichweite von 120 Seemeilen möglich. Mit reinem Elektroantrieb beträgt die Einsatzdauer rund drei Stunden.

Zur Ausstattung gehören eine leistungsstarke Feuerlöschpumpe, ein fest verbauter Monitor, ein Sidescan-Sonar zur Personensuche unter Wasser sowie eine 360-Grad-Wärmebildkamera für die Suche über dem Wasser. Damit ist "Dat Füürschipp" für vielfältige Einsätze wie Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf See oder zur Unterstützung von Landeinsätzen gerüstet.

Feuerwehr-Amtsleiter Thomas Hinz sieht in dem neuen Löschboot eine wichtige Komponente zur Erhöhung der Schlagkraft der Kieler Feuerwehr in der maritimen Gefahrenabwehr. Nach einer zweimonatigen Ausbildungs- und Übungsphase wird "Dat Füürschipp" ab Herbst 2024 im 24-Stunden-Dienst fest besetzt sein und im Tonnenhof in Holtenau stationiert werden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel