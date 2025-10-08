Neue Soleanlage für das Kieler Ostufer

Winterdienst in Kiel: Wer sorgt wofür?

Der ABK übernimmt im Winterdienst die Verantwortung für über 1600 Streukilometer auf Straßen, Radwegen und Überquerungen in Kiel. Privateigentümer sind für 95 Prozent aller Gehwege zuständig und müssen diese selbstständig räumen.

Der ABK ist täglich von 4 bis 20 Uhr im Einsatz und stellt so die Verkehrssicherheit auf den wichtigsten Strecken sicher. Mit 22 Lkw, 85 Spezialfahrzeugen, zwei Großkehrmaschinen und 266 Winterdienstanbaugeräten ist der ABK bestens ausgestattet. So bleibt Kiel auch bei starkem Schneefall zuverlässig erreichbar.

Schwerpunkt: Die Sole-Technik

Der ABK setzt auf Sole, eine 23-prozentige Salzwasserlösung, als umweltfreundlichstes Mittel im Winterdienst. Die neue Sole-Anlage, die in ihrer Anschaffung übrigens etwa 130000 Euro inklusive Montage gekostet hat, ermöglicht eine effiziente und ökologische Streuung.

Die neue Sole-Anlage auf dem Betriebshof Ost in der Preetzer Straße fasst 60.000 Liter und kann zwei Fahrzeuge gleichzeitig betanken. Weniger Fahrten durch die Stadt führen zu einer spürbaren CO2-Reduktion und mehr Nachhaltigkeit im Winterdienst.

Dank der neuen Tanks müssen Fahrzeuge nicht mehr alle zur Daimlerstraße fahren, um mit Sole befüllt zu werden. Das spart Zeit, reduziert den Verkehr und erhöht die Effizienz des Winterdienstes in ganz Kiel.

Solestraßen – Technik und Zahlen