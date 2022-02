Neue Corona-Teststation beim Welcome Center Kieler Förde für kostenlose Antigen-Schnelltests mit und ohne Anmeldung: Das Angebot erfolgt in Kooperation mit dem Betreiber Timm & Kröger GbR aus Laboe, der sowohl in Kiel als auch im Umland bereits mehrere Teststationen betreibt. Eine Testung in der Station vor dem Welcome Center ist spontan ohne Voranmeldung möglich.

Die kostenlosen Antigen-Schnelltests erfolgen via Nasenabstrich sowie als Lollytest für Kinder.