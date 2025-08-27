Das Multimar Wattforum in Tönning

Unterwasserwelten und lebende Giganten

Über 280 Tierarten leben in den zahlreichen Aquarien und Becken des Multimar Wattforum. Besucherinnen und Besucher entdecken Katzenhaie, Hummer, Seesterne, Wattwürmer und Seepferdchen in ihrer natürlichen Umgebung. Die Ausstellung zeigt die komplette Vielfalt von den Süßgewässern der Westküste bis zur tiefen Nordsee. Jedes Aquarium bildet einen spezifischen Lebensraum nach und ermöglicht Besuchern, die Unterwasserwelt des Wattenmeeres hautnah zu erleben.

Ein besonderes Highlight ist die Fütterung im Großaquarium durch einen Taucher. Dabei schwimmt der Taucher zweimal wöchentlich zwischen den Fischen und erklärt den Zuschauern die verschiedenen Arten und ihre Lebensgewohnheiten. Diese spektakuläre Vorführung zieht täglich alle Besucherinnen und Besucher in ihren Bann und macht die Meereswelt lebendig.

Die große Walausstellung beeindruckt mit einem lebensgroßen Pottwalbulle, der majestätisch über den Besuchern schwebt. Das imposante Skelett vermittelt einen Eindruck von der gewaltigen Größe dieser Meeressäuger. Zwerg- und Grindwal geben sich nebenan die Flosse und zeigen die Vielfalt der Walarten in der Nordsee. Drei kleine Schweinswale verstecken sich für aufmerksame Beobachter in der Ausstellung. Besucher können auf der speziellen Liegefläche entspannen, den faszinierenden Walgesängen lauschen und die riesige Pottwalfluke aus nächster Nähe bestaunen.

Fischotter in naturnaher Umgebung

Drei Eurasische Fischotter leben im weitläufigen, 2.000 Quadratmeter großen Außenareal des Multimar Wattforum, die im Sommer 2023 eröffnet wurde. Die Anlage wurde naturnah gestaltet und bietet den Tieren optimale Lebensbedingungen. Besucherinnen und Besucher können die verspielten Fischotter besonders während der täglichen Fütterungen, die jeden Tag um 13 Uhr stattfindet, gut beobachten. Die Tiere zeigen dann ihre natürlichen Verhaltensweisen und demonstrieren ihre Schwimmkünste.

Das moderne Otterhaus präsentiert die Ausstellung "Watt. Land. Fluss." auf 600 Quadratmetern. Die Ausstellung erklärt ausführlich die verschiedenen Lebensräume der Fischotter in der Nationalparkregion. Interaktive Stationen vermitteln Wissen über die Biologie dieser faszinierenden Säugetiere und ihre wichtige Rolle im Ökosystem des Wattenmeeres.

Interaktive Erlebnisausstellungen für alle Sinne

Die umfangreichen Mitmachausstellungen machen die komplexen Lebensräume zwischen Flüssen, Salzwiesen, Wattboden und Nordsee für alle Besuchenden erlebbar. An zahlreichen Stationen entdecken Gäste winzige Wattbewohner unter dem Mikroskop, tauchen virtuell in faszinierende Unterwasserwelten ab und erforschen spielerisch, wie die Natur im Wattenmeer funktioniert.

Die Ausstellung richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und erklärt komplexe ökologische Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam. Besucher können Gezeiten simulieren, Vogelstimmen zuordnen und an Experimentierstationen selbst aktiv werden. Die 3.125 Quadratmeter große Hauptausstellung bietet unzählige Möglichkeiten zum Anfassen, Ausprobieren und Staunen.

Das Multimar Wattforum zeigt das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer in all seinen Facetten. Die interaktiven Expeditionen führen Besuchende durch die einzigartigen Salz- und Süßwasserwelten einer weltweit einmaligen Region, die als Nationalpark geschützt und als UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet ist.

Bildung und Erholung unter einem Dach