CITTI-PARK Kiel

Wie begann die CITTI Erfolgsgeschichte?

Die damalige Marke Citti wurde in den 1970er Jahren von Gerhard Lütje in Kiel gegründet. 1973 eröffnete dort der erste City-Grossmarkt für Großverbraucher und setzte auf ein neuartiges Konzept. Der Startschuss in Kiel war der Grundstein für die weitere Expansion und den Wandel zum vielseitigen Anbieter im Einzelhandel.

Citti hat sich stetig weiterentwickelt und verbindet heute Tradition mit Innovation. Aus dem reinen Großmarkt wurde im Laufe der Jahre ein "Markt der Lebensfreude", der Genuss, Vielfalt und modernen Service in den Mittelpunkt stellt. Die Mischung aus regionalen Spezialitäten und neuen Einkaufsideen prägt das unverwechselbare Profil der Märkte.

In den Citti Märkten findet ihr eine beeindruckende Auswahl an Lebensmitteln und Markenprodukten. Ergänzt wird das Sortiment durch attraktive Shops wie Bäckereien oder Media Markt, die das Einkaufserlebnis abrunden. Besonders geschätzt wird die freundliche Atmosphäre und die großzügige Gestaltung der Märkte.

Wie sind die Standorte entstanden?

Nach dem Erfolg in Kiel folgte 1976 der City-Grossmarkt in Flensburg und 1981 der in Lübeck. Die Standorte wurden stetig modernisiert und erweitert, um mit aktuellen Trends Schritt zu halten. Ein besonderes Highlight war die Eröffnung des Citti-Park Flensburg 1999 als erstes geschlossenes Einkaufscenter mit Citti als größtem Mieter.

Die Citti-Parks in Flensburg, Lübeck und Kiel sind weit mehr als nur Einkaufszentren. Sie vereinen eine große Auswahl an Shops, moderne Infrastruktur und eine angenehme Atmosphäre unter einem Dach. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, wie die eigene Bahnhofsstation in Kiel, macht die Anreise besonders komfortabel.

Citti bietet euch insgesamt 3.200 kostenlose Parkplätze direkt vor Ort. Ein modernes Parkleitsystem sorgt dafür, dass ihr schnell und bequem einen freien Platz findet. Tiefgarage und Parkhaus sind großzügig angelegt und von Montag bis Samstag zwischen 7:30 und 21:00 Uhr geöffnet, sodass ihr entspannt einkaufen könnt.

Citti setzt seit jeher auf Innovation und Kundenfreundlichkeit. Flexible Öffnungszeiten, nachhaltige Mobilitätslösungen und die Integration neuer Shops machen jeden Besuch lohnenswert. Die regelmäßigen Modernisierungen garantieren, dass ihr stets ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis genießen könnt.

Warum lohnt sich ein Besuch bei Citti immer?

Citti als Unternehmen überzeugt durch Vielfalt, Qualität und exzellenten Service. Die Verbindung aus regionaler Verankerung, moderner Einkaufswelt und einem breiten Angebot macht Citti zu einem beliebten Ziel im Norden. Seit über 50 Jahren steht das Unternehmen für Verlässlichkeit, Innovation und Freude am Einkauf.

Schaut euch für weitere Geschichten und spannende Hintergründe gerne unsere anderen Beiträge an – hier findet ihr noch mehr Einblicke in die Einkaufsmöglichkeiten der Stadt Kiel.