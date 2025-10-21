Kiels erster Vintage-Store

Kiels erster fester Vintage-Store

Jetzt gibt es Kiels ersten festen Vintage-Store in der Küterstraße. Nach vielen Pop-Up-Events habt ihr endlich einen dauerhaften Ort für Secondhand-Mode und besondere Möbel. Vintage-Mode steht für Individualität und Qualität. Jedes Teil erzählt seine eigene Geschichte und hebt euch von der Masse ab. Hier findet ihr Unikate, die ihr garantiert nur einmal entdeckt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Mit eurem Einkauf setzt ihr ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Die Kleidungsstücke bekommen eine zweite Chance und ihr unterstützt einen bewussten Umgang mit Ressourcen.

Der Store ist unter der Woche von 12 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ihr könnt jederzeit entspannt durch das Sortiment stöbern. Jeder Einkauf macht Mode nachhaltiger und verleiht eurem Stil eine besondere Note.

Sucht ihr noch mehr Tipps? Bei kiel-magazin.de findet ihr weitere Inspirationen rund um Vintage und nachhaltigen Lifestyle!