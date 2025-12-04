Atelier 85 – Wo Schönheit auf Individualität trifft
Freizeit Shoppen
Willkommen bei Atelier 85, eurer Meistergoldschmiede für individuelle Schmuckstücke, die Geschichten erzählen und Handwerkskunst neu definieren.
Was macht Atelier 85 so besonders?
Atelier 85 steht für einzigartige Goldschmiedekunst und die Leidenschaft, Schmuckstücke zu erschaffen, die eure Persönlichkeit widerspiegeln. Hier wird jede Kreation zum Unikat – handgefertigt und individuell auf eure Wünsche abgestimmt. Meisterhafte Handarbeit und kreative Ideen machen den Unterschied.
Welche Schmuckstücke erwarten euch?
Bei Atelier 85 findet ihr eine exklusive Auswahl an Trauringen und Verlobungsringen. Jedes Stück wird speziell für euch gestaltet und gefertigt. Von klassischen Designs bis zu modernen Varianten – der Fokus liegt immer auf Individualität und Qualität. Eure Liebe erhält so ein einzigartiges Symbol.
Wie profitiert ihr von den Dienstleistungen?
Das Angebot umfasst viel mehr als nur neue Schmuckstücke. Ihr könnt auf folgende Leistungen zählen:
- Umarbeitung eurer Lieblingsstücke
- Goldrecycling für nachhaltigen Schmuck
- Reparaturen aller Art
- Gravuren für persönliche Botschaften
- Armbandtausch und Batteriewechsel an Uhren
Jede Dienstleistung wird mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail ausgeführt.
Wer steckt hinter Atelier 85?
Kristina Koch, Goldschmiedemeisterin und Graveurin, führt das Atelier mit Herz und Erfahrung. Gemeinsam mit einem Team aus weiteren Goldschmiedemeisterinnen und einer Gesellin steht sie für Kreativität, Können und persönliche Beratung. Jede Begegnung ist geprägt von Wertschätzung und Fachkompetenz.
Warum ist Individualität hier so wichtig?
Atelier 85 glaubt daran, dass Schmuck mehr sein soll als ein Accessoire. Jedes Stück erzählt eure Geschichte, hält Erinnerungen fest und wird zum Begleiter für besondere Momente. Individualität, maßgeschneiderte Designs und echte Handwerkskunst stehen im Mittelpunkt.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Was bedeutet Goldrecycling für euch?
Durch Goldrecycling könnt ihr alten Schmuck sinnvoll wiederverwenden und daraus neue Lieblingsstücke gestalten lassen. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern gibt euren Erinnerungen eine neue Form. Umweltbewusstsein und persönlicher Wert gehen dabei Hand in Hand.
Wie läuft eine Umarbeitung ab?
Ihr möchtet ein Erbstück neu interpretieren? Im Atelier 85 könnt ihr Schmuckstücke nach euren Vorstellungen umarbeiten lassen. Nach einem persönlichen Gespräch entstehen daraus Unikate, die euch wirklich entsprechen – mit modernem Design und handwerklicher Perfektion.
Welche Vorteile bietet die persönliche Beratung?
Die Beratung ist individuell, transparent und ehrlich. Eure Wünsche stehen im Zentrum, und ihr bekommt fachkundige Empfehlungen zu Materialien, Designs und Pflege. So entsteht ein Schmuckstück, das wirklich zu euch passt und euch lange Freude bereitet.
Was macht die Gravuren besonders?
Durch Gravuren werden Ringe, Anhänger oder Uhren zu ganz persönlichen Begleitern. Ob Namen, Daten oder Botschaften – die Gravur verleiht jedem Stück eine emotionale Note und macht es unverwechselbar.
Wie werden Reparaturen und Service durchgeführt?
Reparaturen, Armbandtausch und Batteriewechsel werden direkt im Atelier erledigt – schnell, zuverlässig und mit höchster Präzision. Euer Schmuck bleibt so stets in bestem Zustand und wird fachgerecht gepflegt.
In welchen Regionen ist Atelier 85 für euch da?
Das Atelier 85 ist vor allem in Kiel, Schwentinental, Eckenförde, Heikendorf und Kronshagen bekannt und für euch erreichbar. Die zentrale Lage und persönliche Betreuung machen Atelier 85 zur ersten Adresse für Schmuckliebhaber in der Region.
Wenn ihr neugierig auf weitere Inspiration rund um individuelle Schmuckkunst seid, schaut gerne auf der Website von Atelier 85 vorbei – dort findet ihr noch viele kreative Ideen und Informationen.