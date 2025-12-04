Was macht Atelier 85 so besonders?

Atelier 85 steht für einzigartige Goldschmiedekunst und die Leidenschaft, Schmuckstücke zu erschaffen, die eure Persönlichkeit widerspiegeln. Hier wird jede Kreation zum Unikat – handgefertigt und individuell auf eure Wünsche abgestimmt. Meisterhafte Handarbeit und kreative Ideen machen den Unterschied.

Welche Schmuckstücke erwarten euch?

Bei Atelier 85 findet ihr eine exklusive Auswahl an Trauringen und Verlobungsringen. Jedes Stück wird speziell für euch gestaltet und gefertigt. Von klassischen Designs bis zu modernen Varianten – der Fokus liegt immer auf Individualität und Qualität. Eure Liebe erhält so ein einzigartiges Symbol.

Wie profitiert ihr von den Dienstleistungen?

Das Angebot umfasst viel mehr als nur neue Schmuckstücke. Ihr könnt auf folgende Leistungen zählen:

Umarbeitung eurer Lieblingsstücke

eurer Lieblingsstücke Goldrecycling für nachhaltigen Schmuck

für nachhaltigen Schmuck Reparaturen aller Art

aller Art Gravuren für persönliche Botschaften

für persönliche Botschaften Armbandtausch und Batteriewechsel an Uhren

Jede Dienstleistung wird mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail ausgeführt.

Wer steckt hinter Atelier 85?

Kristina Koch, Goldschmiedemeisterin und Graveurin, führt das Atelier mit Herz und Erfahrung. Gemeinsam mit einem Team aus weiteren Goldschmiedemeisterinnen und einer Gesellin steht sie für Kreativität, Können und persönliche Beratung. Jede Begegnung ist geprägt von Wertschätzung und Fachkompetenz.

Warum ist Individualität hier so wichtig?

Atelier 85 glaubt daran, dass Schmuck mehr sein soll als ein Accessoire. Jedes Stück erzählt eure Geschichte, hält Erinnerungen fest und wird zum Begleiter für besondere Momente. Individualität, maßgeschneiderte Designs und echte Handwerkskunst stehen im Mittelpunkt.