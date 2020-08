Motivwechsel bei Kampagne "Kieler Engagement zeigt Gesicht"

Den Anfang macht Yara Shaikho. Sie unterstützt Blutspender vor und während der Blutentnahme beim Kreisverband Kiel des Deutschen Roten Kreuzes. "In erster Linie macht mir mein Ehrenamt unglaublich viel Spaß. Ich nutze damit meine Freizeit sinnvoll und habe dabei das Gefühl, etwas zum Wohl der Gesellschaft beitragen zu können," erzählt die Schülerin.

Die 20-Jährige kommt aus Syrien und lebt seit fünf Jahren in Kiel. "Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Vor allem, weil meine Familie und ich selbst Unterstützung bekommen haben, als wir nach Deutschland kamen. Deutschland hat uns Sicherheit gegeben und ein neues Leben geschenkt und mit meinem freiwilligen Engagement möchte ich gerne etwas zurückgeben."

Als Ehrenamtlerin im Blutspendebetreuungsteam hat Shaikhos die Aufgabe, die Spender bei der Ankunft zu registrieren und sie nach der Blutspende in den Imbissbereich zu begleiten. "Ich achte natürlich darauf, dass es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen, denn das ist für uns das Wichtigste an unserer Arbeit. Vor allem bei Erstspender sind wir vorsichtiger, da die Atmosphäre für sie neu ist," erklärt sie. "Ich erlebe ständig etwas Neues und lerne neue Menschen kennen. Unser Team ist für mich wie eine zweite Familie. Es herrscht immer eine gute Stimmung bei der Blutspende – auch jetzt, trotz der Corona-Krise. Am Anfang stellte die Pandemie für uns eine Herausforderung dar, aber die letzten Blutspendetermine haben mir bewiesen, dass wir diese als Team bewältigen konnten."

Genauso wie über die gute Teamarbeit, freut sich Yara Shaikho über die Dankbarkeit der Menschen: "Ein 'Danke' von den Blutspender genügt, um mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ein Glücksgefühl zu geben. Das Wissen, dass sie sich wohlfühlen und es ihnen gut geht, macht mich ebenfalls sehr glücklich."

Nach ihrem Abitur möchte Yara Shaikho Medizin studieren. Außerdem hat sie den Wunsch mehr junge Menschen für das Thema Engagement zu begeistern: "Denn man weiß nicht, wie gut es sich anfühlt, Menschen zu helfen, bis man es erst getan hat. Ich finde es schade, dass der Anteil junger Ehrenamtlicher in unserer Gesellschaft deutlich zu gering ist. Jedoch sehe ich an der Entwicklung unseres Teams, dass sich diese Situation langsam ändert. Ich arbeite in der Blutspendebetreuung mit Menschen im Alter zwischen 15 und über 70 Jahren und finde diese Altersdurchmischung sehr spannend."

Mehr Informationen unter kiel.de/engagement.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel