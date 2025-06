Vielfältiges Programm im Flandernbunker Kiel im Juni 2025

Führungen zur Geschichte und zu den Ausstellungen

An jedem Sonntag im Juni finden um 11.30 Uhr Führungen statt. Dr. Jens Rönnau führt am 1. Juni zu den aktuellen Kunstausstellungen und zur Historie des Flandernbunkers. An den restlichen Sonntagen übernimmt Karsten Severin die Führungen, die sich mit der Geschichte des Bunkers, dem Luftkrieg in Kiel und der Ausstellung "Bomben und Traumata" beschäftigen. Der Eintritt beträgt 6,- Euro, ermäßigt 4,- Euro.

"Café International" – Kulturen-Begegnungsfest

Ein besonderes Highlight ist das "Café International" auf der Kieler Woche am Sonntag, 22. Juni 2025, von 11.00 bis 19.00 Uhr. Bei diesem Kulturen-Begegnungsfest erwartet die Besucher internationale Live-Musik, ein Picknick zum Mitbringen, Spezialitäten und eine Ausstellung von Geflüchteten. Außerdem gibt es Kreativ-Aktionen und eine "Speakers Corner". Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Ausstellungen als Mahnung und Erinnerung

Neben den Führungen und Veranstaltungen bietet der Flandernbunker mehrere Ausstellungen, die sich mit den Themen Krieg, Nationalsozialismus und deren Folgen auseinandersetzen.

Die Installation "Sag mir wo die Blumen sind. Kunst gegen den Krieg" von Tina Schwichtenberg ist noch bis zum 17. August 2025 zu sehen. "Ein Flakhelfer aus Kiel" zeigt Erinnerungen und Bilder von Hans Krohn, während "Bomben und Traumata" die unheimlichen Hinterlassenschaften des Krieges thematisiert. Beide Ausstellungen laufen bis Ende 2025.

"Bunker-Bomben-Menschen" präsentiert Zeitzeugen zu Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg in Kiel. "Erinnerungen an Kilian" befasst sich mit der zerstörten Ruine des Kieler U-Bootbunkers. Auch diese Ausstellungen sind bis zum 31. Dezember 2025 zu sehen.

Öffnungszeiten und Eintritt

Der Flandernbunker hat täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 4,- Euro, ermäßigt 3,- Euro. Mitglieder von Mahnmal Kilian e.V. haben freien Eintritt.

Für Schulklassen, Bundeswehrgruppen und private Gruppen werden nach Vereinbarung zusätzliche Führungen und Workshops angeboten. Termine und Buchungen sind per E-Mail an info@Flandernbunker.de oder telefonisch unter 0431/2606309 möglich.