Mobilitätsfest und Klimatag in Kiel: Nachhaltigkeit zum Anfassen

Wann? Sonntag, 21. September 2025, 11.00 bis 17.00 Uhr Wo? Platz der Kinderrechte an der Hörn Eintritt: frei

Radsternfahrt startet den Tag

Der Aktionstag beginnt bereits um 9.30 Uhr mit einer großen Radsternfahrt. Geführte Touren starten aus verschiedenen Kieler Stadtteilen und radeln gemeinsam zum Platz der Kinderrechte am Querkai. Um 11.00 Uhr findet die Siegerehrung statt. Alle Teilnehmer erhalten ein kostenloses Radlerfrühstück als Belohnung für ihre Teilnahme.

Stadträtin Alke Voß eröffnet um 11.30 Uhr offiziell den Festtag. Das Fest bietet bis 17.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Auf der Bühne sorgen verschiedene Künstler für Unterhaltung. Kinder können sich schminken lassen und Zauberkünstlern zusehen.

Ein großer Spielbereich wartet mit einer Kletterwand, einer Hüpfburg und einem Quattro-Highjump auf kleine Abenteurer. Zahlreiche Mitmachaktionen laden zum Entdecken ein. Gastronomische Angebote sorgen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Fahrradmesse mit Teststrecke

Ein Highlight des Tages ist die Fahrradmesse mit integrierter Teststrecke. Interessierte können die neuesten Fahrradmodelle kostenlos ausprobieren. Ein Fahrradservice steht vor Ort zur Verfügung. Besucher können ihr Rad kostenlos codieren lassen. Diese Codierung hilft dabei, gestohlene Räder wiederzufinden.

Der Klimatag präsentiert innovative Ideen und Lösungen für mehr Nachhaltigkeit. Verschiedene Initiativen und Unternehmen stellen ihre Projekte vor. Die Themen reichen von Photovoltaik über Energiesparen bis hin zu Zero Waste. Auch klimafreundliche Ernährung steht im Fokus. Die Vielfalt der Angebote lädt zum Entdecken und aktiven Mitmachen ein.

Der ACE Autoclub Europa feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem Verkehrssicherheitstag. Diese Veranstaltung ergänzt das Mobilitätsfest um wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit.

Kostenlose Busfahrten in ganz Kiel

Als besonderes Angebot können Besucher am 21. September kostenlos mit allen Linienbussen fahren. Das Angebot gilt im gesamten Kieler Stadtgebiet in der Zone 4000 und den Überlappungsbereichen. Die Busse von KVG, Autokraft und VKP nehmen Fahrgäste bis 6.00 Uhr des Folgetages kostenlos mit.

Als Fahrschein dient das Deckblatt des Programm-Flyers. Dieses kann hier heruntergeladen werden. Auf der Webseite finden Interessierte auch weitere Informationen zum Programm und zur Radsternfahrt.

Der Eintritt zum Mobilitätsfest und Klimatag ist frei. Die Veranstaltung richtet sich an Familien und alle, die sich für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz interessieren.