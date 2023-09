Mensa Kesselhaus wird vegetarisch

Die Gäste haben künftig montags bis freitags die Wahl zwischen drei abwechslungsreichen vegetarischen oder veganen Mahlzeiten, darunter zum Beispiel "Adas Polo – Iranisches Reisgericht mit Linsen, Datteln, Mandeln und Rosinen", "Süßkartoffel-Amaranth-Burger mit Senf-Walnuss-Dip und Pommes Frites" oder "Scharfe Erdnuss-Bratnudeln mit Tofu".

Desserts werden aufgrund der großen Beliebtheit komplett auf vegan umgestellt. Zu den Topsellern gehört hier der Chia-Kokos-Pudding mit Fruchttopping.

"Wir haben uns bewusst für diese Neuausrichtung entschieden, weil unser vegetarisches Angebot insbesondere in der Mensa Kesselhaus auf hohe Resonanz stößt", sagt Hochschulgastronomie-Leiterin Meike Gallert. Im ersten Halbjahr 2023 seien 66 Prozent der verkauften Speisen vegetarisch bzw. vegan gewesen, was über dem Landesdurchschnitt in Höhe von 58 Prozent liege.

"Diese klimagerechte Angebotsumstellung ist außerdem ein konsequenter Schritt im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten", so Gallert weiter. "Wir bieten inzwischen ein vielfältiges Bio-Sortiment an und kaufen frische Lebensmittel möglichst regional ein." Auch Abfallvermeidung hat in der Hochschulgastronomie Priorität. Seit Ende August wird in der Mensa Kesselhaus komplett auf Einweggeschirr verzichtet.

Der Start der neuen Veggie-Mensa wird am 4. Oktober 2023 mit verschiedenen kreativen Aktionen gefeiert. Neben einem Glücksrad mit nachhaltigen Gewinnen locken Gratis-Verkostungen, unter anderem von dem neuen "Tomatensmoothie mit englischem Sellerie, Tabasco und schwarzem Pfeffer", und Leckereien zum Probierpreis.

"Mein Team und ich sind uns sicher, dass das Kesselhaus dank seiner Neuausrichtung künftig zum kulinarischen Anziehungspunkt nicht nur für Studierende wird", sagt Gallert.

Quelle: Studentenwerk SH