Warum sind gesunde Meere so wichtig?

Unsere Ozeane spielen eine zentrale Rolle für das Klima, die Ernährung und globale Gerechtigkeit. Sie regulieren die Erdtemperatur, liefern Nahrung für Milliarden Menschen und sind Lebensraum unzähliger Arten. Doch der Klimawandel bedroht diese sensiblen Ökosysteme massiv. Die Fortbildung der Förde-vhs zeigt euch, wie eng Meeresschutz mit globalen Herausforderungen verknüpft ist und wie ihr dieses Wissen weitergeben könnt.

Die Workshop-Reihe "Gemeinsam für den Meeresschutz" läuft vom 5. März bis 29. Juni 2026 und umfasst sieben aufeinander aufbauende Module. Ihr lernt nach den Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und des Globalen Lernens. Das Besondere: Ein ganztägiger Segeltörn auf dem Traditionssegler "Belle Amie" bildet den Höhepunkt. Dabei betreibt ihr praktische Meeresforschung und erlebt den Ozean hautnah.

Starke Partnerschaften für das Projekt

Die Förde-vhs arbeitet für diese Fortbildung mit starken Partnern zusammen. Dazu gehören das Ocean Summit Kiel, das Cinemare Meeresfilmfestival und das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Auch das Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein und die UN-Ozeandekade sind beteiligt. Diese Kooperation garantiert euch fundiertes Fachwissen aus unterschiedlichen Perspektiven und direkten Zugang zu aktueller Meeresforschung.

Die Fortbildung richtet sich an Menschen aus dem Bildungsbereich, die als Multiplikatoren wirken möchten. Ob ihr in Schulen, außerschulischen Einrichtungen oder der Erwachsenenbildung tätig seid, hier bekommt ihr das Rüstzeug, um Meeresschutzthemen weiterzugeben. Ihr lernt, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und andere für den Schutz der Ozeane zu begeistern.

Die sieben Workshops sind nur als Gesamtpaket buchbar und kosten 90,- Euro. Diese reduzierte Gebühr ist dank der Förderung durch den DVV Globales Lernen mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung möglich. Alle Details zu den einzelnen Terminen und Themen findet ihr online. Dort könnt ihr euch auch direkt anmelden.

