Was macht Mascha Kalékos Lyrik so besonders?

Ihre leichtfüßigen Verse haben sich schnell in die Herzen der Leser geschrieben. Wehmütig und weise, heiter und melancholisch – so bringt Kaléko das Wesentliche auf den Punkt. Ihre Gedichte sind unverwechselbar und zeitlos zugleich. Das berühmte Zitat "Man braucht nur eine Insel allein im weiten Meer" zeigt ihre einzigartige Sprache.

Warum ist sie weniger bekannt als Erich Kästner?

Kalékos spöttische Selbstironie steht Erich Kästners wachem Sarkasmus in nichts nach. Trotzdem blieb sie lange im Schatten der Literaturgeschichte. Ihre leicht verständlichen Gedichte wurden jahrzehntelang nicht ernst genommen. Erst Marcel Reich-Ranicki erkannte die tiefere Bedeutungsebene hinter der scheinbaren Leichtigkeit.

Was erwartet euch bei der Lesung?

Karl-Heinz Langer hat eine einfühlsame Zusammenstellung aus Leben und Werk der Dichterin vorbereitet. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. Februar 2026, um 16.00 Uhr statt. Der Eintritt beträgt nur 5,- Euro. Taucht ein in die Welt einer zu Unrecht unterschätzten Lyrikerin.

