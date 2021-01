Müttertelefon: Hilfe für Mütter bundesweit und täglich

Seit 2001 leisten sie täglich von 20.00 bis 22.00 Uhr Telefondienst für Mütter, bundesweit und anonym. Mehr als 1.000 Frauen aus ganz Deutschland suchen jedes Jahr ihren Rat. Das Müttertelefon ist kostenfrei erreichbar unter der Telefonnummer 08 00/333 2 111.

Das Müttertelefon bietet anonym und kostenfrei Gesprächsangebote für Frauen mit der Zielsetzung Zuhören. Mut machen. Wege suchen an. Das Beratungsangebot wird geleistet durch eine Gruppe ehrenamtlicher, qualifizierter Frauen, die ihre Aufgabe in der solidarischen Unterstützung von Frauen in ihrer Rolle als Mutter, insbesondere von Alleinerziehenden, sehen.

Träger des Müttertelefons ist ab 1. Januar 2020 der gemeinnützige Verein Müttertelefon e.V. in Nachfolge der Frauen Sinnstiftung.

Der Verein hat das Ziel, die ehrenamtliche Beratungstätigkeit im Rahmen des Müttertelefons zu ermöglichen und zu sichern. Das Müttertelefon finanziert sich überwiegend aus Spenden. Kooperationspartner ist der Bereich Diakonie+Bildung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost.

Weitere Infos unter www.müttertelefon.de

Bildquelle: Konstantin Gastmann, pixelio.de