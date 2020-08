Lesung von Hajo Neumann im Schifffahrtsmuseum Fischhalle

U-Boote werden seit vielen Jahrzehnten in Kiel gebaut. In seinem Buch "Vom Brandtaucher zur Brennstoffzelle" widmet sich Marinehistoriker Hajo Neumann der technischen Entwicklung, dem Bau und dem Einsatz von U-Booten in zwei Weltkriegen sowie ihrer Bedeutung in der Marinestrategie und Rüstungspolitik.