8 kompetente Dachdeckereien in Kiel: So findest du den richtigen Betrieb für dein Dach

Die Wahl der richtigen Dachdeckerei in Kiel ist entscheidend für den Erfolg deines Dachprojekts. Mit den vorgestellten Betrieben bist du auf der sicheren Seite und findest kompetente Ansprechpartner für die Umsetzung deiner Vorstellungen. Doch wie gehst du am besten vor, um den passenden Betrieb für dein Projekt zu finden? Finde deinen Dachdecker: ein kleiner Leitfaden Analysiere dein Projekt Mache dir im Vorfeld klar, welche Arbeiten anstehen und welche Anforderungen du an das Material und die Ausführung hast. So kannst du gezielt nach Betrieben suchen, die dafür die nötige Expertise mitbringen. Hole mehrere Angebote ein Kontaktiere mindestens 2-3 Dachdeckereien und bitte um ein detailliertes Angebot. Achte darauf, dass der Leistungsumfang und die verwendeten Materialien klar definiert sind. Vergleiche und hinterfrage Nimm dir Zeit, die Angebote sorgfältig zu prüfen. Achte auf Vollständigkeit und frage bei Unklarheiten unbedingt nach. Der billigste Anbieter ist nicht immer die beste Wahl. Persönlicher Eindruck Führe Gespräche mit den engsten Kandidaten und verschaffe dir einen persönlichen Eindruck. Stimmige Chemie und Vertrauen sind wichtige Faktoren für eine gute Zusammenarbeit. Vertrag und Kleingedrucktes Vor Auftragsvergabe solltest du einen schriftlichen Vertrag mit allen relevanten Vereinbarungen abschließen. Prüfe auch das Kleingedruckte, insbesondere zu Zahlungsmodalitäten und Gewährleistung. Nimm dir die Zeit für eine sorgfältige Auswahl und detaillierte Absprachen. So legst du den Grundstein für ein gelungenes Dachprojekt, an dem du lange Freude haben wirst. Die passende Dachdeckerei in Kiel ist der Schlüssel zu deinem Wunschdach – egal ob Reparatur, energetische Sanierung oder komplette Neueindeckung. Hier ist unsere Auswahl für dein perfektes Dach:

1. Dachdeckermeister Wasmuth

Frisch gedecktes Dach, © pixabay.com / Artur Pawlak

Die Dachdeckerei Wasmuth aus Kiel ist dein kompetenter Ansprechpartner für alle Wünsche rund ums Dach. Als Dachdecker-Meisterbetrieb und Mitglied der Dachdecker-Innung Kiel zeichnet sich das Unternehmen durch Fachkompetenz und Qualität aus. Das Leistungsspektrum umfasst neben klassischen Dacharbeiten wie Dachumdeckungen, Gauben- und Dachstuhlbau auch Schornsteinsanierungen, Altbausanierungen sowie die Verkleidung von Fassaden mit Holz oder Naturschiefer. Auch Carports und Terrassen mit Hartholzböden werden fachgerecht umgesetzt. Bei Sturmschäden und Kleinreparaturen hilft die Dachdeckerei Wasmuth schnell und unkompliziert. Energetische Gebäudesanierungen durch neue Dämmverfahren sparen bares Geld und schonen die Umwelt. Als VELUX und Roto Fachbetrieb sowie Würth Partner setzt das Team auf hochwertige Materialien und eine saubere, termingerechte Ausführung. Standort: Marga-Faulstich-Straße 5

Website: dach-wasmuth.de

2. Dachdeckerei Jürgen Buss

Dachstuhl, © pixabay.com / Ralph

Dein Dach ist bei der Dachdeckerei Buss in Kiel in besten Händen. Das Team um Inhaber Jürgen Buss bietet eine umfassende Bandbreite an Leistungen rund ums Dach. Egal ob Reparatur, Erneuerung oder Ausbau des Dachbodens zu lichtdurchfluteten Räumen – die Profis beraten dich kompetent und finden die beste Lösung für dein Anliegen. Auch bei Innenausbau, Wärmedämmung oder Dachrinnenreinigung ist die Dachdeckerei Buss der richtige Ansprechpartner. Velux-Fenster oder Dachbalkone werden fachgerecht eingebaut. Die Beseitigung von Sturmschäden gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum. Qualität und Kundenzufriedenheit stehen für Jürgen Buss und sein Team an erster Stelle. Standort: Hirthstraße 10

Website: dachdeckerei-buss-kiel.de

3. Dachdeckerei Carsten Benthin

View this post on Instagram A post shared by Carsten Benthin (@kielerdachdecker)

Die Dachdeckerei Carsten Benthin ist Experte für Dächer aller Art. Ob Neubau oder Altbausanierung, das Team legt besonderen Wert auf Dämmung und Langlebigkeit der verwendeten Materialien. Eine umfassende Beratung zu den vielfältigen Produkten auf dem Markt gehört ebenso zum Service wie die fachgerechte Ausführung. Dabei sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt: Ob Bitumenbahnen, Foliendach oder Dachbegrünung, mit oder ohne Dämmung, Dachentwässerung innen oder außenliegend – die Kieler Dachdecker finden für jedes Projekt die passende Lösung. Auch Anbauten, Carports, Gartenhäuser, Sitzecken und Terrassen werden individuell geplant und umgesetzt. Um Schwachstellen zu beheben und größere Schäden zu vermeiden, bietet das Unternehmen zudem regelmäßige Wartungen an. Diese sind auf lange Sicht kostengünstiger und erhöhen die Lebensdauer der Dächer. Auch Schornsteinbekleidungen, Dachrinnen und Fassadenverkleidungen gehören zum Leistungsspektrum der Kieler Dachdecker. Standort: Dorfstraße 22, Achterwehr

Website: kieler-dachdecker.de

4. Henschel + Bönig Dachdeckerei GmbH & Co. KG

Reetdach im Bau, © pixabay.com / Dieter

Die Henschel + Bönig Dachdeckerei GmbH & Co. KG aus Kiel bietet dir professionelle Lösungen rund ums Dach. Das erfahrene Dachdeckerteam erledigt sowohl komplexe Arbeiten als auch kleinere Reparaturen zeitnah und fachgerecht. Egal ob Flachdach oder Steildach – die Experten kombinieren deine Gestaltungswünsche mit hochwertigen Produkten zu einer runden Lösung, die Schönheit und Funktionalität vereint. So schützt du dein Zuhause dauerhaft vor Wind und Wetter und erhälst langfristig den Wert deines Hauses. Überzeuge dich selbst von der Kompetenz der Henschel+Bönig Dachdeckerei anhand der Referenzprojekte und kontaktiere das Team für dein individuelles Dachdecker-Vorhaben. Standort: Hamburger Chaussee 198

Website: henschel-bönig.de

5. Reimer Dachdeckerei GmbH

View this post on Instagram A post shared by Reimer Dachdeckerei GmbH (@reimerdachdeckerei)

Seit über 100 Jahren steht die Reimer Dachdeckerei GmbH für Qualität und Leidenschaft rund ums Dach. Das erfahrene Team unterstützt Kunden bei allen Projekten – ob Neubau, Altbau, Sanierung, Reparatur oder Wartung. Die Dachdeckerfachkompetenz des Unternehmens aus Kiel kommt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zugute. Egal ob ein bestehendes Dach über dem Kopf oder etwas anderem erneuert werden muss oder ein komplett neues Dach geplant ist – die Reimer Dachdeckerei findet immer eine passende Lösung. Profitiere auch du von der Erfahrung und Leidenschaft der Experten und lasse dir ein individuelles Angebot erstellen. Standort: Hamburger Chaussee 53

Website: dachdecker-reimer.de

6. Dachdeckerei Bünning GmbH

Die Dachdeckerei Bünning GmbH ist dein kompetenter Meisterbetrieb für Kiel und Umgebung. Mit über 10 Jahren Erfahrung kümmern sich die Profis zuverlässig um dein Dach – von der Sanierung und Reparatur bis zum Schutz. Dabei wird auf eine schnelle und stressfreie Umsetzung ohne lange Wartezeiten geachtet. Als zertifizierter VELUX-Partner berät das Team auch zur Montage von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität. Weitere Leistungen umfassen Bauklempnerei, Außenwandbekleidungen sowie Reparaturen und Wartung. Mehr als 80% der Aufträge kommen durch Empfehlungen zufriedener Kunden zustande. Überzeuge dich selbst von der fachgerechten Arbeit in der Bildergalerie der Referenzen. Standort: Bienenweide 20, Laboe

Website: dachdeckerei-buenning.de

7. Dachdeckerei Rosenkranz GmbH & Co. KG

View this post on Instagram A post shared by Dachdeckerei Rosenkranz GmbH & Co. KG (@dachdeckerei_rosenkranz)

Die Dachdeckerei Rosenkranz aus Schwentinental blickt auf eine 100-jährige Erfahrung im traditionellen Handwerk zurück. Das Leistungsspektrum des Fachbetriebs umfasst sämtliche Arbeiten rund ums Dach: Von Steildächern über Flachdächer und Fassadenbekleidungen bis hin zur Bauklempnerei und dem Holzbau werden alle Bereiche abgedeckt. Auch die Gerüststellung gehört zum Service. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Installation von VELUX Dachfenstern und Photovoltaik-Anlagen. Gerade Letztere erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie eine nachhaltige Energieerzeugung ermöglichen und langfristig die Stromkosten senken. Die Experten der Dachdeckerei Rosenkranz beraten ihre Kunden umfassend zu den Möglichkeiten der PV-Nutzung auf dem eigenen Dach. Standort: Liesenhörnweg 17, Schwentinental

Website: dachdeckerei-rosenkranz.de

8. Dachdeckerei Pirch

View this post on Instagram A post shared by Dachdeckerei Pirch (@dachdeckerei_pirch)

Die Dachdeckerei Pirch aus Kiel steht seit 1989 für höchste Qualität bei allen Arbeiten rund ums Dach. Firmengründer Rolf Pirch legte 1988/89 seine Meisterprüfung ab und eröffnete direkt im Anschluss seinen eigenen Betrieb. Seitdem kümmert sich das Team um individuelle Lösungen für Dächer und Fassaden. 2020 stieg Henryk Pirch nach erfolgreichem Ingenieur-Master in die Firma ein, absolvierte 2022 ebenfalls die Meisterprüfung und leitet seitdem die Geschäfte. Der neue Firmensitz in Kiel-Elmschenhagen direkt an der B76 ist für Kunden bestens zu erreichen. Vor Ort können unterschiedliche Modelle besichtigt werden, um die optimale Lösung für jedes Bauvorhaben zu finden. Standort: Preetzer Chaussee 138

Website: dachdeckerei-pirch.de

