Kiels Geschichte mit Kinderaugen entdecken: Kinderrallye in der Fischhalle

Gestaltung und Grafikdesign stammen von der Fotografin und Diplom-Designerin Betti Bogya. Mit der Silbermöwe Morten" geht es dabei auf Entdeckungstour durch die historische Fischhalle. Dabei müssen die Kinder eine Reihe kniffliger Fragen beantworten. Von den Werften, Dampfschiffen, Kieler Sprotten bis hin zum Matrosenanzug ist alles dabei. Die Rallye ist für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren geeignet.



"Mit dieser Rallye werden wir gezielt Kinder für unser Museum begeistern. Kindgerecht bekommen sie Zugang zur Kieler Stadtgeschichte der letzten 150 bis 200 Jahre. Da wieder vermehrt Familien in unser Museum kommen, wollen wir mit diesem phantasievollen Angebot bei Kindern das Interesse und vor allem den Spaß an unserer Geschichte wecken", sagt Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel.



Rund 600 historische Objekte – darunter Schiffsmodelle, nautisches Gerät, historische Original-Boote, unzählige Fotodokumente und Plakate – zeigen an diesem authentischen Ort, wie sehr die Geschicke und die Entwicklung der Stadtgeschichte vom Meer, der Seefahrt, dem Schiffbau und der Marine bestimmt wurden.

Auch Themen wie Fischerei- und Kolonialgeschichte, Kreuzfahrttourismus, Marinemalerei und der Nord-Ostsee-Kanal, die in den umliegenden Kabinetten zum Teil in modernen Medienstationen präsentiert werden, haben in der neuen Dauerausstellung ihren Platz.



Auch in der Fischhalle gelten die aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen. Besucher sind verpflichtet, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Der Eintritt ist frei.

Seit Anfang Juni 2020 präsentiert das Schifffahrtsmuseum Fischhalle seine neue Dauerausstellung: Unter dem Titel "Marine, Werften, Segelsport – die Geschichte der Hafenstadt Kiel“ sind ein frisches Farbkonzept und zahlreiche neue Exponate zu sehen.



Quelle: Landeshauptstadt Kiel.