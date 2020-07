Kiels Bunker

Die acht Hochbunker, in denen im Zweiten Weltkrieg die Kieler Bevölkerung Schutz suchte, sind begehrt. Die Interessenten für die Betonklötze geben sich im Liegenschaftsamt schon fast die Klinke in die Hand. Zahlreiche Nutzungsvorschläge sind bei der Stadt eingegangen – der Pool an Ideen ist mittlerweile groß.