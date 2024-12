Kieler Wochenmärkte

Von Montag bis Samstag finden an vielen Standorten in ganz Kiel Wochenmärkte statt. Der größte Markt ist auf dem Exerzierplatz. Dort bieten mittwochs und samstags rund 100 Stände eine riesige Auswahl an frischen, regionalen Produkten. Mit diesem Artikel findet ihr den nächsten Wochenmarkt in eurer Nähe!