Kieler Seehafen

Dazu profitiert der Hafen von seiner Lage am Eingang zur weltweit meist befahrenen künstlichen Wasserstraße, dem Nord-Ostsee-Kanal.

Kieler Handelshafen

Der Kieler Handelshafen teilt sich in die Bereiche Ostufer und Westufer. Auf dem Ostufer sind dies der Werfthafen von HDW, der Norwegenkai, der Schwentinehafen mit Seefischmarkt und der Ostuferhafen in Diedrichsdorf. Auf dem Westufer befinden sich der Bahnhofskai, Bollhörnkai, Schwedenkai, Oslokai (seit April 1997 Ostseekai), der Forschungshafen, Scheerhafen, Nordhafen, Binnenhafen Holtenau, Tiessenkai, Stickenhörn und die Betriebshäfen der Schiffswerft Lindenau und der Maschinenfabrik MaK. Verwaltet wird der Kieler Handelshafen von der Seehafen Kiel GmbH & Co.

Fährverbindungen

Der Kieler Hafen ist durch regelmäßige Schiffslinien mit den Ländern Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, Litauen und Estland verbunden.