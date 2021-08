Scharf auf mehr Klimaschutz! – Erste Kieler Klimawoche startet

Kiel muss klimaneutral werden und dieses Ziel soll möglichst schon weit vor dem Jahr 2050 erreicht werden. Um die Bevölkerung mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Umwelt und Gesellschaft für dieses gemeinsame Ziel zusammenzubringen und für das Thema Nachhaltigkeit, die Klimaziele der Vereinten Nationen und für das Pariser Klimaabkommens weiter zu sensibilisieren, soll künftig jedes Jahr im September die Kieler Klimawoche stattfinden.



"Mit der 1. Kieler Klimawoche zeigen wir, was in Kiel bereits im Bereich Klimaschutz getan wird, aber auch, was noch zu tun ist. Wir wollen inspirieren und Mut machen, selbst beim Klimaschutz mit anzupacken", so Doris Grondke, Stadträtin für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt und Initiatorin der Klimawoche.



Die Klimawoche zeigt dabei durch unterschiedlichste Veranstaltungen die vielfältigen Themenbereiche auf, in denen Klimaschutz eine Rolle spielt. Dazu gehören zum Beispiel Mobilität, Energie, Zero Waste, Nachhaltiger Konsum, Stadt- und Grünflächen, Stadtentwicklung und Baukultur sowie Meeresschutz.



Botschafter der 1. Kieler Klimaschutzwoche ist Michael Walther. Der in Norderney geborene Profisegler und SUP-ler hat 2008 das Zero Emissions Projekt gegründet, um den Klimaschutz weiter in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Mit Wassersportaktionen motivieren er und sein Team Kinder, Jugendliche und Erwachsene, mehr Zeit mit und in der Natur zu verbringen.