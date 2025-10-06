Dein neuer Job wartet beim Karrieretag Kiel

Vielfältige Chancen für jeden Karrieretyp

Auf dem Karrieretag Kiel findet ihr passende Jobangebote für alle Lebensphasen. Sprecht direkt mit den Personalverantwortlichen und entdeckt vielfältige Einstiegsmöglichkeiten.

Ihr profitiert von einem umfassenden und kostenlosen Angebot: Lasst eure Bewerbungsunterlagen von Profis prüfen, holt euch professionelle Bewerbungsfotos und nutzt individuelles Karrierecoaching.

Vorträge und Experten-Tipps

Erlebt spannende Vorträge und Workshops rund um die Themen Bewerbung, Jobsuche und Karriere. Top-Speaker und erfahrene Spezialisten teilen ihr Wissen und geben wertvolle Tipps.

Der Eintritt ist kostenlos. Kommt am 7. Oktober 2025 zwischen 10 und 17 Uhr in die Wunderino Arena und nutze alle Angebote direkt vor Ort.

