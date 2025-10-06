Home Suche Termine Branchenbuch
Dein neuer Job wartet beim Karrieretag Kiel

Ob Schüler, Profi oder Quereinsteiger – der Karrieretag Kiel bietet dir am 7. Oktober 2025 in der Wunderino Arena alles, was du für deinen nächsten Karriereschritt brauchst.

Viele Menschen auf einer Messe in Deutschland, die sich vor Informationsständen informieren
Impressionen von einem Karrieretag in Deutschland, © HR Veranstaltungsgesellschaft mbH & CO. KG
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens

Vielfältige Chancen für jeden Karrieretyp

Auf dem Karrieretag Kiel findet ihr passende Jobangebote für alle Lebensphasen. Sprecht direkt mit den Personalverantwortlichen und entdeckt vielfältige Einstiegsmöglichkeiten.

Ihr profitiert von einem umfassenden und kostenlosen Angebot: Lasst eure Bewerbungsunterlagen von Profis prüfen, holt euch professionelle Bewerbungsfotos und nutzt individuelles Karrierecoaching.

Vorträge und Experten-Tipps

Erlebt spannende Vorträge und Workshops rund um die Themen Bewerbung, Jobsuche und Karriere. Top-Speaker und erfahrene Spezialisten teilen ihr Wissen und geben wertvolle Tipps.

Der Eintritt ist kostenlos. Kommt am 7. Oktober 2025 zwischen 10 und 17 Uhr in die Wunderino Arena und nutze alle Angebote direkt vor Ort.

Suchst du noch mehr Inspiration für deinen Berufseinstieg? Entdecke weitere Tipps bei kiel-magazin.de!

Ortsinformationen

Wunderino Arena
Europaplatz 1
24103 Kiel
0431/982100
 Website
Instagram
Quelle:  Karrieretag Kiel
