Start in die Kieler Kreuzfahrtsaison

Weitere Anläufe folgten im Januar und Februar. Kiel wird für Reedereien auch in den kälteren Monaten zunehmend interessanter. Das zeigt sich auch in der diesjährigen Kreuzfahrtsaison, die bis in den November reicht. Neben der bereits im Januar am Ostseekai begrüßten HANSEATICnature von Hapag-Lloyd Cruises werden sechs weitere Kreuzfahrtschiffe Kiel in diesem Jahr erstmalig anlaufen: Serenade of the Seas, Borealis, Mein Schiff 7, Queen Anne, Villa Vie Odyssey und Seven Seas Navigator.

Mit dem Anlauf der Amadea am 20. Dezember 2024 wird kurz vor Jahresende auch ein Weihnachtsanlauf erwartet.

"Wir freuen uns auf eine gute Saison“, sagt Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, "Für uns liegt der Fokus auch in diesem Jahr auf den emissionsarmen Liegezeiten durch Landstromversorgung."

100 Kreuzfahrtanläufe plant der PORT OF KIEL im laufenden Jahr über die bestehenden Anlagen mit Landstrom zu versorgen oder im Rahmen von entsprechenden technischen Tests darauf vorzubereiten. "Unsere Zielsetzung ist ehrgeizig: Wir starten in diese Saison erstmals mit zwei Landstromanlagen für Kreuzfahrtschiffe und haben neben den bereits von uns integrierten Kreuzfahrtschiffen eine Vielzahl an Schiffen, die in diesem Jahr in die Versorgung gehen wollen."

Der PORT OF KIEL, der passagierreichste Kreuzfahrthafen im Ostseeraum mit einem starken Fokus auf das Turnaround-Geschäft für große Reedereien, verfolgt seit Jahren eine stringente Umweltstrategie zur Einsparung von Emissionen. So verfügt der Hafen über eine der umfangreichsten Landstromanlagen Europas und zählt zu den Vorreitern bei der emissionsarmen Stromversorgung von Fähr- und Kreuzfahrtschiffen.

An allen großen Fähr- und Kreuzfahrtterminals ermöglicht der Hafen den Reedereien die Nutzung von Landstrom. Neben der im Jahr 2021 in Betrieb genommenen Anlage für Kreuzfahrtschiffe am Ostseekai eröffnete der Hafen im Herbst 2023 eine weitere Anlage für Kreuzfahrtschiffe am Ostuferhafen. Im Jahr 2023 wurden mehr als die Hälfte aller Kreuz- und Fähranläufe über die bestehenden Anlagen mit Landstrom versorgt. Bis 2030 plant der Hafen eine vollständige Landstromversorgung der Fähr- und Kreuzfahrtschiffe an den Liegeplätzen.

Quelle: PORT OF KIEL