40 Jahre gelebte Freundschaft: Kieler Delegation zu Besuch in Gdynia

Eine der ersten deutsch-polnischen Städteverbindungen

Die Partnerschaft zwischen Kiel und Gdynia wurde 1985 offiziell besiegelt und gehört damit zu den ersten deutsch-polnischen Städteverbindungen nach Beginn der Entspannungspolitik der Regierung Brandt in den 1970er Jahren. Aus dem Wunsch Kiels nach freundschaftlichen Kontakten zu einer polnischen Stadt entstand eine tragfähige Verbindung, die bis heute Bestand hat.

Stadtpräsidentin Aust betonte die Bedeutung der Partnerschaft: "Wir können mit Stolz sagen, dass diese Partnerschaft in den vergangenen 40 Jahren von uns allen mit viel Leben, vor allem aber mit Freundschaft gefüllt wurde. Diese Freundschaft hat nicht nur unsere Städte, sondern auch uns als Menschen miteinander verbunden." Gerade in Krisenzeiten seien kommunale Partnerschaften außerordentlich wichtig, um gemeinsame Werte wie Zusammenhalt, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu schützen und zu stärken.

Vielfältige Projekte und Kooperationen

Über die Jahre wurden zahlreiche gemeinsame Projekte realisiert – von Sportveranstaltungen über kulturelle Kooperationen und Schulaustausche bis hin zu Fachdialogen in der Stadtverwaltung. Auch beim aktuellen Besuch war das Programm vielfältig und zukunftsorientiert: Die Kieler Delegation tauschte sich mit den Kollegen und Kolleginnen in Gdynia zu Themen wie Wirtschaftsförderung, Wissenschaft, Bildung, Gleichstellung, sozialer Innovation, Barrierefreiheit und Seniorenarbeit aus.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Stadtpräsidentin vom Engagement Gdynias für Inklusion: Bei einer Gala wurden Organisationen und Einzelpersonen geehrt, die durch innovative Konzepte dazu beitragen, Hindernisse im Alltag für Menschen mit Beeinträchtigungen zu überwinden. Auch die innovative Ausrichtung der Stadt wurde im Social Innovation Lab sowie im größten Wissenschafts- und Technologiepark Polens spürbar.

Modernistisches Stadtbild als Höhepunkt

Ein architektonischer Höhepunkt Gdynias ist das modernistische Stadtbild aus den 1920er und 1930er Jahren, das die Innenstadt bis heute prägt. Die Stadt bewirbt sich derzeit um die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste – Kiel wünscht dabei viel Erfolg.

Fortsetzung des Austauschs in Kiel

Schon in wenigen Wochen wird der Austausch auf Kieler Seite fortgesetzt: Dann reist eine Delegation aus Gdynia zur Kieler Woche an und wird am Internationalen Städteforum teilnehmen. Gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen aus elf weiteren Partnerstädten Kiels wird es einen lebendigen Austausch zum Thema "Bildung als Schlüssel für Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt" geben.

Die Verbindung zwischen Kiel und Gdynia ist ein lebendiges Beispiel für internationale Verständigung auf kommunaler Ebene – getragen von gegenseitigem Respekt, gemeinsamen Werten und dem festen Willen, voneinander zu lernen und miteinander zu gestalten. Mit Blick auf die vergangenen 40 Jahre zeigt sich die Tragfähigkeit und der Wert dieser besonderen Städtepartnerschaft.