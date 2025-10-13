Katrin Bauerfeind live im Schauspielhaus Kiel

Wann? Sonntag, 26. Oktober 2025, 19.00 Uhr Wo? Schauspielhaus Kiel Eintritt: ab 27,50 Euro Tickets: direkt hier kaufen

Katrin Bauerfeind live erleben: Das erwartet euch

Ihr könnt euch auf einen Stand-up-Abend freuen, der mit viel Humor und Charme das Lebensgefühl der Generation "Halbzeit" einfängt. Katrin Bauerfeind nimmt kein Blatt vor den Mund und liefert einen Mix aus Unterhaltung und Tiefgang.

Katrin Bauerfeind fragt sich auf der Bühne offen, was das Leben nach der Hälfte noch bereithält. Themen wie Wechseljahre, Altersarmut und gesellschaftliche Erwartungen werden mit Witz und Ehrlichkeit behandelt. Dabei gibt sie einen persönlichen Einblick in ihre Gedankenwelt.

Mit ihrer unvergleichlichen Selbstironie spricht Katrin Bauerfeind Dinge aus, die viele denken, aber selten laut sagen. Sie vergleicht ihr Leben mit Marilyn Monroe und Angela Merkel, und findet dabei immer einen rettenden Strohhalm im Alltag.

Ein Abend für alle Generationen

Das Programm richtet sich nicht nur an Gleichaltrige, sondern spricht mit frischen Perspektiven auch jüngere Zuschauer an. Katrin Bauerfeind schafft es, Generationen zusammenzubringen und gemeinsam über das Leben zu lachen.

Katrin Bauerfeind ist mehr als nur Stand-up-Comedian, sie ist Journalistin, Moderatorin, Schauspielerin und Autorin. Ihr Talent, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen, macht sie zur Allzweckwaffe auf der Bühne.

Erfolge in TV, Buch und Podcast

Mit dem Internetfernsehen "Ehrensenf“ gewann sie mehrere Grimme-Online-Awards und überzeugte als "Teilzeitfrau" in der Harald Schmidt Show. Ihre Bestseller wie "Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag“ wurden über 100.000 Mal verkauft.

Ihr bekommt einen Abend voller Authentizität, Witz und Inspiration. Katrin Bauerfeind verbindet gesellschaftliche Themen mit persönlicher Note, ein Erlebnis, das nachhallt und zum Nachdenken anregt.

Falls ihr noch mehr spannende Live-Events sucht, werdet ihr auf kiel-magazin.de garantiert fündig und entdeckt viele weitere Tipps für eure Freizeitgestaltung.