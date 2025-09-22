Daniel Luis bringt "HYPERAKTIV" nach Kiel

Wann: 21. Oktober 2025, 20.00 Uhr Wo: MAX Nachttheater Kiel Eintritt: ab 38,25 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Social Media Star auf der Bühne

Daniel Luis geht bei Social Media durch die Decke. Sein Spezialgebiet ist die spontane Interaktion mit dem Publikum und das sogenannte Roasting – dabei nimmt er die Zuschauer humorvoll auf die Schippe. Wer sich in die erste Reihe setzt, sollte sich auf direkten Kontakt mit dem Comedian einstellen. Aber keine Sorge: Auch weniger mutige Zuschauer kommen auf ihre Kosten.

Aufgedrehte Comedy aus Berlin

Sein Stand-Up-Comedy-Programm "HYPERAKTIV" trägt den Namen zu Recht. Sehr aufgedreht und aufgeregt redet Luis über Stereotypen, das verrückte Leben in Berlin und merkwürdige Alltagsbeobachtungen. Seine Energie auf der Bühne ist ansteckend und sorgt für einen kurzweiligen Abend voller Lacher.

Vom Gangmitglied zum Comedian

Daniel Luis ist geboren und aufgewachsen in Berlin Wedding als Sohn ausländischer Einwanderer. Er war schon immer der Klassenentertainer und macht es jetzt über große Umwege zum Beruf. Sein Lebenslauf liest sich wie eine Achterbahnfahrt: Vom Gangmitglied zum BWL-Diplom, vom Backpacker durch 85 Länder zum Vegetarier, vom Model zum Grundschullehrer, vom Selbstständigen zur Langzeitarbeitslosigkeit – und jetzt zum Comedian.

Was für andere eine Lücke im Lebenslauf wäre, ist für Daniel Luis der Stoff, aus dem er Comedy macht. Diese ungewöhnlichen Wendungen seines Lebens fließen in seine Programme ein und machen seine Shows so authentisch und unterhaltsam.

Tickets und Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet im MAX Nachttheater in der Eichhoffstraße 1 in Kiel statt. Karten kosten 38,25 Euro und sind über unseren Link, online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Das MAX Nachttheater bietet die perfekte Atmosphäre für Daniel Luis' interaktiven Comedy-Stil. Die intime Atmosphäre des Theaters ermöglicht es dem Comedian, direkten Kontakt zum Publikum aufzubauen und seine spontanen Einlagen optimal zu platzieren.