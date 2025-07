Musical-Premiere in Eckernförde: "Alles kein Akt" bringt Chaos und Swing auf die Bühne

Wann: 2. bis 19. Oktober, immer donnerstags bis sonntags, 18.30 Uhr Wo: Carls, Eckernförde Eintritt: ab 27,23 Euro Tickets: online bei eventfrog.de

Chaos vor dem Auftritt

Das Stück spielt zwei Stunden vor dem Auftritt des Gesangsquartetts "The Honey Suckle Roses". Die Situation könnte nicht chaotischer sein: Matthias ist krank. Felicitas hat Stress. Regina und Andi sind frisch geschieden. Das Quartett muss nur drei Stücke aufführen. Eigentlich kein Problem. Doch dann kommt Aushilfe Jannes dazu. Plötzlich tauchen pikante Themen auf. Andreas verschwindet erstmal von der Bildfläche.

Musikalische Vielfalt trifft auf Comedy

Das Musical begeistert mit mitreißendem Swing, herzerweichenden Balladen und groovigen Ensemblenummern. Dazu kommt jede Menge charmanter Wortwitz. Komponist und Texter Lars Scheffel hat gemeinsam mit Autor Christoph Munk eine rasante Show geschaffen. Die Mischung aus Musik und Comedy spricht verschiedene Zielgruppen an.

Hochkarätiges Ensemble

Vier professionelle Darsteller und Darstellerinnen erwecken das brandneue Stück zum Leben:

Claudia Piehl

Nicole Wellbrock

Tim Karweick

Julian Redlin

Die Künstler und Künstlerinnen bringen ihre Erfahrung aus verschiedenen Theater- und Musicalproduktionen mit. Sie garantieren eine mitreißende Performance.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit MASH

Lars Scheffel ist der kreative Kopf hinter "Alles kein Akt". Der Komponist verbindet feinsinnigen Humor mit musikalischer Raffinesse. Bereits sein Musical "Die Schimmelreiterin" war ein großer Erfolg. Er entwickelte es gemeinsam mit Jan-Friedrich Conrad, Enno Johanssen und Regisseurin Claudia Piehl. Die Musical-Werkstatt von MASH – der Musical-Academy Schleswig-Holstein – unterstützte das Projekt.

"Alles kein Akt" entsteht als Koproduktion mit MASH. Die Academy fördert junge Musical-Talente und neue Musicals aus Schleswig-Holstein. Das neue Stück ist die erste komplett professionell besetzte Produktion von MASH.

Termine und Tickets

Die Premiere findet am Donnerstag, 2. Oktober 2025, statt. Spielort ist das Carls in der Carlshöhe 47 in Eckernförde. Alle Vorstellungen beginnen um 18.30 Uhr.

Weitere Aufführungen gibt es an folgenden Terminen:

3., 4. und 5. Oktober 2025

9., 10., 11. und 12. Oktober 2025

17., 18. und 19. Oktober 2025

Der Vorverkauf läuft seit dem 1. Mai 2025. Die Karten sind online bei eventfrog.de erhältlich.

Das Stück dauert etwa eine Stunde und 45 Minuten inklusive Pause. Die Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet ein Abend voller Überraschungen, schlagfertiger Dialoge und mitreißender Musik.