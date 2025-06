Die HypnoX Show mit Mr. Yasin im Max Nachttheater

Mr. Yasin, der Hypnoseexperte, präsentiert seine faszinierende "The HypnoX Show" am 12. Oktober 2025 und nimmt das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise voller Spannung, Spaß und beeindruckender Momente. In seiner Show gibt er durch Freiwillige aus dem Publikum inspirierende Einblicke in die Fähigkeiten der menschlichen Psyche.