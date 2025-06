Italienischer Nationalfeiertag auf der AIDAnova gefeiert

Anlässlich des italienischen Nationalfeiertags, der eigentlich am 2. Juni gefeiert wird, lud Honorarkonsul Karsten Meyer am 14. Juni 2025 zu einer besonderen Nachfeier an Bord der AIDAnova am Ostseekai ein. Zu den geladenen Gästen zählten wichtige Persönlichkeiten aus der kommunalen und internationalen Politik, darunter Konsule aus fast allen Kontinenten sowie zwei Kandidaten für die Wahl zum Kieler Oberbürgermeister im Oktober, Ulf Daude (SPD) und Samet Yilmaz (Die Grünen).