1.200 Parkplätze, davon zwei Drittel unter dem Einrichtungshaus, stehen den Kunden zur Verfügung. Ein ausgeklügeltes Verkehrsleitsystem sorgt für einen geordneten Verkehrsfluss.

Ein 35 m hoher Werbeturm zeigt den den Weg zu IKEA: Das IKEA Haus ist über die Autobahn A 215, die Bundesstraße 76 und den Westring direkt erreichbar. Mit einer Bushaltestelle am Westring ist das Einrichtungshaus über verschiedene Buslinien auch an den öffentlichen Nahverkehr gut angebunden.



Das Investitionsvolumen beträgt 35,7 Mio. Mio. Mit dem Einrichtungshaus entstanden in Kiel 250 Arbeitsplätze, davon etwa die Hälfte für Teilzeitkräfte.

Das Sortiment umfasst das typische IKEA Einrichtungsangebot, wie es in allen deutschen IKEA Häusern verkauft wird.